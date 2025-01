Gallardo, un portero tan adelantado que murió antes de tiempo

Para la afición del Celta, 1987 fue un año de gloria. El equipo dirigido por el inglés Addison conquistó el ascenso a primera gracias a un histórico 0-0 en Sestao, relato recordado como el 'Tren del Ascenso' debido al desplazamiento masivo de aficionados, unos 3000. Todos gozaron aquella temporada con la magia y los goles del rey Baltazar, ariete brasileño del cuadro gallego y Pichichi de Segunda. Para él la felicidad fue casi completa. Casi, porque tampoco sacó nunca de su memoria que el 21 de diciembre de 1986.

En la costa del Sol, el extinto CD Málaga soñaba con lo mismo que su similar de Vigo. Pero, cuando se enfrentaron, el fútbol fue lo de menos. Poco importaron los goles de Baltazar. Quizá el mismo habría elegido no estar aquella tarde de diciembre en Balaídos. Pasado el cuarto de hora, el destino encontraría su rodilla con la humanidad de José Antonio Gallardo, portero del club malagueño. Fue el principio de un calvario finalizado abruptamente, tal día como hoy en 1987, con su muerte tras un derrame cerebral producto del nefasto lance de partido. Había cumplido 26 años el 31 de diciembre.

"Fue algo inenarrable. Porque era alguien muy querido en el vestuario, era un chico muy humilde, criado en un barrio marinero de Torremolinos. El shock fue terrible, porque además no sucedió de manera inmediata. A nivel de club y vestuario fue un golpe devastador", explica a SPORT Félix Godoy, periodista y presentador malagueño que destaca también el estilo adelantado a su tiempo del ‘Guardián de Martiricos’, como cariñosamente era conocido.

UNA PUERTA PARA TENERLE PRESENTE

“Gallardo era el reemplazo natural de Fernando Peralta. Venía de la cantera y algunos decían que podía llegar a ser internacional con los años. Cuando Fernando se marchó al Sevilla, se hizo el dueño de la portería. Era un Málaga con muchos canteranos y malagueños, con mucha identidad. Y él era uno de ojitos derechos de la afición. Cuentan que era muy completo. Tenía una planta y una presencia imponente. Con muchos reflejos, valiente y, para la época que era, dicen que no torpe con los pies”, añade Godoy.

A pesar del inclemente paso de los años y de que su equipo ya no existe, Málaga no olvida. La puerta 13 de La Rosaleda lleva el nombre de Gallardo en homenaje a su recuerdo: “Con esa puerta se reparó un vacío histórico, era una cuenta pendiente que el club no se podía permitir. La desaparición administrativa del CD Málaga envió muchos de sus recuerdos al limbo, al olvido. Durante años se vivió de espaldas a esa memoria. Para su familia fue algo verdaderamente emocionante y que todavía hoy agradecen. También a través de algunos medios de comunicación se ha conseguido mantener viva la llama en cierto modo. El club la temporada pasada sacó una camiseta vintage que recordaba a aquellos años 80 y para la de portero se recuperaron los colores que solía lucir más a menudo, el verde y el rojo”, añade Godoy, dejando a las claras que la tragedia de Gallardo no implica, por ello, su olvido.