El futuro de Lopetegui apunta a la Premier

El aún entrenador del Sevilla tendría un preacuerdo con el Wolverhampton Los Wolves destituyeron a Bruno Lage tras la derrota del sábado contra el West Ham (2-0)

Julen Lopetegui compadeció en rueda de prensa previo al partido entre su Sevilla y el Borussia Dortmund por la tercera jornada de la Champions League. Pero lo cierto es que el entrenador vasco tiene un pie y medio fuera del cuadro hispalense tras la derrota por 0-2 contra el Atlético de Madrid y la mala racha que tiene al equipo solo un punto por encima de la zona de descenso. Los malos resultados han sido el común denominador del inicio de temporada del Sevilla y Lopetegui se encuentra en el ojo del huracán.

No obstante, parece que Julen no tendrá que esperar mucho en caso de que se confirme en los próximos días su destitución como entrenador sevillista. Según afirma el periodista portugés Pedro Almeida, especializado en fichajes, el Wolverhampton de la Premier League ha conseguido un principio de acuerdo con Lopetegui para dirigir a los Wolves en un futuro próximo. El futuro del guipuzcoano apunta a la Premier League tras los desastrosos últimos meses en el Sánchez Pizjuán.

EXCL 🚨 Julen #Lopetegui has an pre-agreement with Wolverhampton to replace Bruno #Lage. 🐺🇪🇸 #Wolves