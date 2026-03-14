Los futbolistas que pueden impulsar tus puntos en la jornada 28 de LALIGA Fantasy

Quedan poco más de tres meses para que termine LALIGA Fantasy. Entramos en la recta final de la temporada, donde se decide el campeonato. Además, la última ventana de selecciones previa al Mundial está a la vuelta de la esquina.

Por este motivo, es importante que los managers acierten con su alineación. La jornada 28 arranca entre la ida y la vuelta de las eliminatorias europeas. En este contexto, muchos equipos están obligados a hacer rotaciones en su plantilla.

El estado de forma de los jugadores es fundamental, pero la posición y el valor de mercado también son factores determinantes. Según las últimas tendencias, estos son los futbolistas que pueden impulsar tus puntos.

Mikel Oyarzabal

Este domingo, la Real Sociedad juega en casa contra Osasuna. En su último partido, Oyarzabal fue suplente debido a las rotaciones tras las semifinales de Copa del Rey. Ahora, todo apunta a que el máximo goleador de la historia del club txuri-urdin volverá a ser titular.

El delantero de Guipúzcoa lleva 11 goles en LALIGA EA Sports. De hecho, suma 5 tantos en los últimos siete partidos. El equipo ha recuperado su mejor versión con Matarazzo y está a cinco puntos de Europa.

Álvaro Fidalgo

El Real Betis se enfrenta al Celta de Vigo en uno de los partidos más destacados de la jornada. El equipo de Manuel Pellegrini se encuentra en la quinta posición, perseguido por el cuadro celeste. Ambos equipos jugaron el jueves, por lo que varios jugadores acumulan cansancio.

Álvaro Fidalgo celebra su gol contra el Sevilla durante el partido de la jornada 26 de LaLiga entre el Betis y el Sevilla en el estadio de la Cartuja / José Manuel Vidal / EFE

Con este escenario, lo más probable es que Fidalgo ocupe el centro del campo tras ser suplente en Europa. El asturiano marcó su primer gol en el derbi sevillano, y formó parte del once ideal de la jornada.

Federico Valverde

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, elogió la actuación de Federico Valverde contra el Manchester City: "Es el Juanito del siglo XXI", aseguró el técnico. El internacional charrúa marcó un hat-trick en Liga de Campeones, reafirmando su estado de forma. En liga, ha marcado dos goles en los últimos cuatro partidos.