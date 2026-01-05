El fútbol español como nunca antes había sido explicado: "Hay vida más allá de Barça y Madrid"

No hay mes que no salga a la venta un libro de deporte: desde biografías, lecturas de opinión, enciclopedias... Entre tantas publicaciones, aparece 'Guía poco práctica del fútbol español', una obra que se presenta como excepción deliberada y rehúye de explicar el fútbol español desde el palmarés o desde la táctica para abordarlo desde la memoria, el territorio y sobre todo, desde el humor. En SPORT charlamos con Miguel Gutiérrez, uno de los autores que conjuntamente con Carlos Marañón y Antonio Pacheco ha decidido publicar un libro que promete hacer disfrutar a los más 'enfermos' del fútbol español.

"No es un libro solo sobre los equipos grandes, pero no es un libro con el rollo ese de los otros dieciocho, es otra cosa un poquito más amplia", así describe el libro uno de sus autores. En 'Guía poco práctica del fútbol español', se hace un repaso de más de un siglo sobre el fútbol nacional, haciendo una revisión histórica a través de anécdotas y historias curiosas que poca gente puede saber para reflejar, de esta manera, la idiosincrasia de cada equipo del país: "Es importante que no te guste solo tu equipo para disfrutar del libro, ya que es muy coral. Tienes que verle la gracia a leer historias sobre el Murcia, sobre el Pontevedra, sobre el Alcoyano... Hay que tener la mente un poquito abierta y si lo haces lo vas a disfrutar mucho".

"Antes había una naturalidad y una espontaneidad en el discurso"

Indirectamente, el libro es una oda al fútbol del pasado, a ese fútbol que poco se parece al actual: "Los equipos y los jugadores actualmente son muy aburridos, todo está controlado, milimetrado... Antes había una naturalidad y una espontaneidad en el discurso, en las relaciones con los aficionados y con los periodistas. Es decir, hay una riqueza de historias y de anécdotas que si, alguien dentro de unos años trata de hacer un libro como este sobre las décadas actuales, lo va a tener muy difícil", avisa.

En un fútbol en el que los dos grandes se comen la actualidad deportiva en los medios, el libro también deja claro que es una oportunidad para recordar que hay vida más allá de Barça y Madrid y pone la vista atrás en aquellos clubes históricos que no tienen 'tirada mediática' o bien, por otro lado, ya han desaparecido: "Hay equipos históricos que siguen existiendo, pero en otras categorías más bajas. Tenemos ese recuerdo para los equipos que desaparecieron, que estuvieron en Primera", explica el autor.

"Aquí se habla de los apodos del Cádiz, de los regates en bucle de Onésimo, de la camiseta-esmoquin de la Cultural Leonesa, de por qué la mascota del Leganés es muy superior a cualquier otra", así se define el libro en su propia sinopsis. La obra es un viaje por todos los rincones y por las distintas épocas del fútbol español que disfrutarán sin ningún tipo de complejo aquellos 'enfermos' cansados de las lecturas de siempre y sobre los equipos de siempre.

'Guía poco práctica del fútbol español' no aspira a ordenar el fútbol ni a explicarlo del todo como podría hacer cualquier enciclopedia, sino a recordarlo. Frente a la velocidad del presente en forma de clics y la homogeneización del relato, aparece esta lectura.