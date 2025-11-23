La magia y la ilusión de LALIGA GENUINE Moeve ha vuelto a conquistar Tarragona, convirtiéndola en la capital del fútbol inclusivo durante tres emocionantes días. Tras 5 meses de espera por comenzar una nueva temporada, el balón volvió a rodar este fin de semana con todos los equipos que participan en esta competición referente a nivel mundial.

Los valores que tanto la caracterizan a esta iniciativa de LALIGA, desarrollada por su Fundación, volvieron estar más que presentes tanto en el arranque del viernes en el Nou Estadi Costa Daurada, estadio del Nàstic de Tarragona y equipo anfitrión en esta primera Fase del calendario, como en el Mediterranean Sports Hub, complejo donde se han disputado los primeros 75 partidos de la temporada 2025/26.

La fuerza del fútbol más inclusivo vuelve a brillar en Tarragona con el inicio de LALIGA GENUINE Moeve 2025-26 / LALIGA GENUINE

Unos encuentros repartidos en 3 franjas de juego que han servido para que los equipos sumen sus primeros puntos en las clasificaciones deportivas y de Fair Play. En cuanto a la competición, los equipos se han dividido en tres grupos: ‘Compañerismo’ y ‘Respeto’ y ‘Deportividad’. En este enlace pueden consultar los resultados del fin de semana.

Como nos tiene acostumbrados, una temporada más, la ciudad de Tarragona se ha volcado con la llegada de LALIGA GENUINE Moeve. Un ambiente único y acogedor se ha vivido durante estos tres días, incluyendo la tradicional entrega de medallas celebrada el domingo, donde todos los integrantes de los 50 equipos han podido llevarse un recuerdo de esta inolvidable experiencia de la mano de representantes institucionales del Nàstic de Tarragona. de LALIGA y su Fundación, y de las marcas asociadas de esta competición única en el mundo.

La fuerza del fútbol más inclusivo vuelve a brillar en Tarragona con el inicio de LALIGA GENUINE Moeve 2025-26 / LALIGA GENUINE

Por su parte, PortAventura World, marca asociada de la competición, ha vuelto a hospedar a los 50 equipos y a la organización de LALIGA GENUINE Moeve en sus hoteles. También les ha permitido disfrutar de momentos inolvidables en el parque de atracciones a través de una actividad conjunta el pasado viernes, con todos los equipos participantes en La Cantina de México reunidos en el primer día de convivencia.

Una vez finalizada esta primera fase de la temporada, los protagonistas de la competición ya piensan en la segunda, que se celebrará en las ciudades de Cádiz y Gijón. Primero, el Cádiz CF recibirá con los brazos abiertos a la mitad de los equipos el fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero, mientras que el Real Sporting de Gijón lo hará con el resto de los clubes participantes de este proyecto inclusivo, el 7 y 8 de marzo.