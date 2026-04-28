¿Qué es el fuera de juego automático que llegará a LaLiga?

La implantación del fuera de juego completamente automatizado en el fútbol profesional español está cada vez más cerca. El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este lunes que el sistema estará en funcionamiento la próxima temporada y confía en que pueda aplicarse desde la primera jornada tanto en Primera como en Segunda División.

El dirigente realizó estas declaraciones tras participar en una jornada sobre geopolítica y deporte celebrada en la sede del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, en Madrid.

Javier Tebas, en un acto de LaLiga. / LALIGA

Allí, ante los medios de comunicación, fue claro sobre el estado del proyecto: “Ya está en marcha. Depende ya de cuestiones más tecnológicas, pero estará la temporada que viene y espero que desde la primera jornada”.

¿Qué es el fuera de juego automático?

Actualmente, el sistema que se utiliza en la competición es semiautomático. Esto significa que, aunque cuenta con tecnología avanzada para el análisis de las jugadas, todavía requiere la intervención del VAR en un punto concreto del proceso.

En particular, el árbitro de vídeo debe señalar el momento exacto en el que se produce el golpeo del balón, que sirve como referencia para el resto del análisis.

Javier Tebas, atendiendo a los medios de comunicación / EUP

A partir de ese instante, el sistema tecnológico se encarga de calcular la posición de los jugadores, trazar las líneas virtuales y determinar si existe o no fuera de juego.

Sin embargo, ese paso manual es el que se pretende eliminar con la nueva evolución del sistema, dejando que sea el sistema el que elija desde el momento del contacto del balón hasta las distancias, por milimétricas que sean.

A ojos de Tebas, el semiautomático no tuvo éxito: "Esto del semiautomático era un engañabobos. Y yo creo que eso ayuda al menos en algún tipo de jugada a resolver el problema, a ser más objetivos".

Además, añadió el presidente de LaLiga que la IA tendrá intervención: "También se va a implantar a la hora de la selección de los árbitros de una parte muy importante la inteligencia artificial, tanto para quienes arbitran los partidos, para quiénes son aquellos que llevan mejores puntuaciones durante la temporada para los partidos más complicados".