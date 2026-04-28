Fran Soto, presidente del CTA, reconoce un "error" en el Real Madrid - Girona

Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), reconoció que hubo una mala intervención del VAR en el partido de la última jornada entre el Rayo Vallecano y la Real Sociedad, en el que las decisiones arbtirales calentaron los ánimos, tanto así que optó por abandonar el palco en el que se encontraba.

"La intervención del VAR en Vallecas no fue correcta. Reconozco que hubo un error. (En la Comisión Técnica) hay un responsable del VAR, que es el que habla con los árbitros para comentar aspectos técnicos", afirmó Soto en el programa Radioestadio (Onda Cero).

En dicho partido, que terminó con empate a tres goles, el VAR llamó al árbitro (José Luis Guzmán) por un posible penalti a favor de la Real Sociedad en la jugada previa a lo que fue el gol del empate (2-2) del Rayo Vallecano. Después de varios minutos de revisión, finalmente se anuló el gol del Rayo y se otorgó el penalti, cambiando el curso del partido.

Si bien Fran Soto se negó a afirmar que habrá "nevera" para Juan Luis Pulido Santana, el árbitro a cargo del VAR en dicho encuentro, sí calificó como "posible" -- hasta en tres ocasiones -- darle un descanso, aunque destacó que esta decisión corresponde a la Comisión Técnica.

Mejoras al VAR

La polémica en Vallecas se une a la lista de los errores del VAR en la temporada, de hecho, apuntó que "el porcentaje de acierto del VAR es del 92%", calificándolo como "una gran herramienta", pero una que aún tiene espacios de mejora en su empleo.

"Hay que formar a los árbitros de VAR porque no llevan 15 años con la herramienta", afirmó Soto respecto a los errores que se pueden cometer durante la temporada.

Error en la designación de Alberola Rojas para el R. Madrid-Girona

Reconoció también su error en la designación de Javier Alberola Rojas para el partido entre Real Madrid y Girona en LaLiga, ocho días antes de que también arbitrara la final de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Atlético de Madrid.

Desde su perspectiva, su error radicó en darle un partido de gran peso a Alberola Rojas, justo antes de la final, la cual no se arrepiente de haberle designado.

"Ahora en frío, creo que sí fue un error (que arbitrara el Real Madrid-Girona). La designación de Copa me pertenece exclusivamente a mí y no tenía duda de que íbamos a mantener la designación", sentenció Soto.

Dicho arbitraje tampoco se escapó de polémicas, pues un contacto dentro del área sobre Kylian Mbappé no señalado com penalti atrajo la crítica al trabajo de Alberola Rojas y su designación para la final de la Copa del Rey.

Darle confianza a los árbitros

Otro tema que abordó Soto fue relación que mantiene con los árbitros, afirmando que no suele hablar con ellos los aspectos técnicos de sus actuaciones, pero sí intenta mantenerles en buen ánimo para que realicen su mejor desempeño.

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"Les llamo de una forma recurrente a prácticamente todos (los árbitros). Mi relación con ellos es muy cercana y muy directa. Sobre todo para animarles, para darles confianza. Una persona cuanto más confiada esté, normalmente hace mejor su trabajo", aseguró Soto.