Fran Beltrán, sin noticias sobre su renovación: ¿Otro 'Caso Alfon'?

El Sevilla ha puesto el foco en Fran Beltrán, uno de los símbolos recientes del Celta, y estudia repetir una operación muy similar a la que cerró hace menos de un año con el extremo Alfon. El centrocampista madrileño termina contrato en 2026, no ha recibido propuesta para renovar y, a partir del 1 de enero, podrá negociar libremente su futuro mientras en Nervión se mueven para adelantarse a otros clubes españoles y extranjeros que también han preguntado por él.

Un capitán celeste en el escaparate

Beltrán no es un jugador cualquiera en Balaídos. Llegó en 2018 tras el pago de los ocho millones de su cláusula al Rayo Vallecano y, en estas siete temporadas, se ha convertido en el sexto futbolista con más partidos disputados en la historia del club gallego —solo por detrás de Iago Aspas (541), Hugo Mallo (449), Aleksandr Mostovoy (290), Gustavo López (277) y Fernando Cáceres (260)—, superando los 250 encuentros oficiales y situándose en el top de celestes con más presencias.

La jugada del Sevilla con Beltrán

La situación contractual del mediocentro ha despertado el apetito del Sevilla, que atraviesa una etapa de reconstrucción deportiva y financiera. Según ha avanzado 'AS' , el club olívico de momento no se ha puesto en contacto con el jugador, lo que sorprende teniendo en cuenta su ascendente en el equipo. El club nervionense ha mostrado interés por el futbolista madrileño y valora repetir una operación tipo Alfon.

En ciudad hispalense consideran a Beltrán un perfil muy valioso por edad, experiencia y coste. Con 26 años y más de 200 partidos en Primera, se trata de un mediocentro que puede llegar sin traspaso o con una inversión muy contenida, un factor clave para una entidad obligada a cuadrar cuentas y a reforzar varias líneas sin grandes desembolsos.

Fran Beltran of RC Celta de Vigo and Pedro Diaz of Rayo Vallecano in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Rayo Vallecano and RC Celta de Vigo at Estadio de Vallecas on September 21, 2025, in Madrid, Spain.

Como apuntan medios locales, el crecimiento de canteranos como Hugo Sotelo y la apuesta por otros perfiles como Ilaix Moriba en el eje del centro del campo han ido reduciendo su peso competitivo, lo que hace más asumible para el Celta la idea de perder a un capitán histórico y, al mismo tiempo, ofrece a los de Almeyda la posibilidad de recuperar a un futbolista con hambre de protagonismo.

El precedente de Alfon como hoja de ruta

La operación recuerda inevitablemente al 'Caso Alfon', el movimiento que el Sevilla cerró la temporada pasada con otro jugador celeste que quedaba libre. El club andaluz firmó un precontrato a principios de año con el extremo albaceteño aprovechando que terminaba vínculo el 30 de junio de este año, con una cláusula de entre cinco y seis millones válida hasta esa fecha y superior a los 20 millones a partir del 1 de julio.

Alfon Gonzalez.

Aquella jugada, adelantada también por la prensa sevillana, convirtió a Alfon en una especie de modelo de mercado. Los blanquirrojos se aseguraba un activo deportivo a coste muy bajo y, en el peor de los casos, se garantizaban una plusvalía inmediata si otro club decidía pagar la cláusula antes de que vistiera la camiseta del conjunto de Nervión.

Con Beltrán, el escenario no es idéntico, pero sí guarda similitudes claras. De nuevo aparece un jugador importante del Celta que entra en sus últimos meses de contrato, sin señales de renovación y con varios clubes pendientes. De nuevo surge un Sevilla, con Antonio Cordón a la cabeza, atento a este tipo de oportunidades, dispuesto a ofrecer al futbolista un proyecto donde recuperar peso y, al mismo tiempo, reforzar su plantilla sin entrar en subastas millonarias.