Fornals le regala a Pellegrini un triunfo especial el día de su coronación

Sin Giovani Lo Celso y con Pablo Fornals en su lugar en el once saltó el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini este último y lluvioso domingo de septiembre al estadio de La Cartuja para medirse a Club Atlético Osasuna, con un 3-5-2 de Alessio Lisci don Budimir y Raúl en punta para emparejarse con los dos centrales verdiblancos, Natan y Valentín. El castellonense, a la postre, sería otra vez el hombre del partido para regalar al técnico chileno una victoria importante en un día especial para asaltar el sexto puesto en Liga.

'El Ingeniero' fue aclamado en el inicio al superar a Lorenzo Serra Ferrer como el entrenador de la entidad de las trece barras con más partidos dirigidos, 264. Los once socios más antiguos del Betis fueron homenajeados saliendo al verde junto a los jugadores.

Un lance aéreo entre Natan y Budimir en los compases iniciales demoró que el encuentro cogiera ritmo. Desde las esquinas llegaron las primeras de cada equipo. Los rojillos lanzando muy cerrado por medio de Moi Gómez y obligando a que Ricardo despejara en área propia y los béticos replicaron hasta en dos ocasiones sin inquietar en demasía a Sergio Herrera.

Poco a poco los de Pellegrini fueron imponiendo su ley y haciéndose con el mando del partido. Cerca estuvo de sorprender a Osasuna en un contragolpe que nació en el despeje de un córner y antes de los veinte de juego ya iba por delante en el marcador.

Abde adelanta al Betis tras un robo de Fornals

Un balón de Antony en profundidad que tenía Catena bajo control lo luchó con todo Pablo Fornals para arrebatarle el duelo dentro del área y robarle el esférico, quedándose en una situación idónea contra Herrera para jugar atrás y, tras no llegar Cucho, sí lo haría Abde para darle ventaja al conjunto verdiblanco ante su exequipo.

Osasuna avisó antes de la media hora en un lance que ganó Budimir a Valentín en el área y que cedió atrás para que en el final de la acción el disparo cruzado de Rosier casi encontrara la punta de la bota del croata, en buena posición para rematar.

Perdida la ocasión, los de Lisci ganaron metros ante los que cedieron los verdiblancos en un encuentro limpio con sólo cuatro faltas en 32 minutos.

Abde, autor del 1-0, tendría en sus botas el segundo tras una recuperación de Amrabat y una prolongación de Marc Roca. Su remate al palo corto lo sacó con acierto Sergio Herrera estirando su pie derecho. Natan, en un desajuste defensivo que él mismo arregló, cerca estuvo de complicar las cosas para el Betis.

No sería el de Beni Melal el que transformaría el 2-0 para el conjunto verdiblanco, Cucho Hernández sería el protagonista. Ya había probado minutos atrás al meta rojillo y tras recibir un pase de Pablo Fornals, el mejor del Betis en el arranque liguero, se giró de primeras y buscó el palo corto como hizo hace una semana contra la Real Sociedad, ajustó al primer palo, esta vez potente y raso en vez de a la escuadra. El cafetero, uno de los grandes fichajes de la dirección deportiva de Manu Fajardo y Álvaro Ladrón de Guevara.

Ante Budimir probaría fortuna en un cabezazo que se le marchó desviado y con ello se llegó al entretiempo en La Cartuja con un Betis encaminando la victoria por medio de Abde y Cucho en una primera parte muy sólida del conjunto de Pellegrini.

Empezó fuerte Osasuna al volver de vestuarios con varias acciones desde la esquina y una ocasión de Víctor Muñoz, que aprovechó otro fallo de Natan para ir superando rivales y disparar ante Pau López, que acertó a despejarla.

Tuvo una Sofyan Amrabat tras un robo suyo en la que probó a Sergio Herrera, pero le salió centrado el golpeo. El internacional marroquí cada vez más asentado en la sala de máquinas del Betis.

Osasuna maniatado por Fornals

Los de Pellegrini recuperaron el control que pareció perdido cuando los de Lisci quisieron en los 15' primeros tras la reanudación meter una marcha más. Con fútbol, temple y rigor táctico en la medular fue creciendo el Betis, alternando jugadas al primer toque para romper la primera presión con envíos largos a Aitor, que salió por Abde, y a Antony, algo más austero en la participación ofensiva que otras tardes. En todas esas acciones estaba siempre Fornals, que no sólo regaló dos goles, también se fajó a la hora de recuperar aunque actuara en el sitio de Lo Celso.

Pellegrini fue moviendo ficha quitando a Marc Roca tras el cambio en el extremo izquierdo. El catalán dejó su hueco a Altimira, que entró enchufado y combinando de primeras con calidad junto a Fornals y Amrabat.

El recital del castellonense, opositando firmemente al MVP de jugador del mes de LaLiga en septiembre, siguió ofreciendo píldoras de fútbol de alto nivel. Le regaló un gol a Aitor Ruibal con un gran balón filtrado antes de casi pedir el cambio. De diez Pablo Fornals Malla.

Los minutos finales discurrieron sin mayor novedad en La Cartuja salvo un invitado no tan esperado como fue la lluvia que no hizo que el Betis cesara en su acoso a la portería de Sergio Herrera. Buenas actuaciones individuales de Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez, Amrabat, Abde o Cucho en una versión sólida del conjunto verdiblanco que dejó a cero la portería por primera vez en toda la temporada.

Sumó tres puntos el Betis, con un Fornals estelar, para regalárselos a Manuel Pellegrini el día de su coronación verdiblanca en el que superó a Lorenzo Serra Ferrer como el entrenador que más partidos ha dirigido a la entidad de las trece barras con 264 en total.

Sirvió este último para poner ya al conjunto bético en el sexto puesto, donde dormirá esta semana al término de la séptima jornada de Liga hasta que visite Cornellà el próximo domingo ante un Espanyol que ha empezado bien en el campeonato.

Antes de eso tendrá que volar hasta Bulgaria para jugar el segundo partido de Europa League en Razgrad ante el Ludogorets este jueves. Allí habrá rotaciones, pero ha de volverse con una victoria. Eso le queda al Betis de Pellegrini hasta el parón. Ya habrá tiempo para hablar de renovaciones.

Vía: El Correo de Andalucía