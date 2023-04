Florentino 'pasa' de Laporta y no asistirá a la Asamblea de LaLiga

Joan Laporta confirmó en la rueda de prensa del 'Caso Negreira' su presencia en la Asamblea de LaLiga de este miércoles El presidente del club madridista, Florentino Pérez, no asistirá y no habrá cara a cara entre los presidentes del Barça y el Real Madrid

Joan Laporta compareció en rueda de prensa ante los medios para dar explicaciones sobre el 'Caso Negreira'. Entre otros temas, el presidente del conjunto 'culé' confirmó su presencia en la Asamblea de LaLiga de este miércoles.

Uno de los motivos principales de la cumbre es tratar el 'Caso Negreira' y ante esto, Laporta dará un paso al frente y estará presente en la Asamblea.

A la cumbre están citados todos los presidentes de los clubes de Primera y Segunda, pero habrá una considerable ausencia. El presidente del club madridista, Florentino Pérez, no asistirá y, por tanto, no habrá cara a cara entre los presidentes del Barça y el Real Madrid, según apunta el diario 'AS'.

La relación entre ambos clubes no es la mejor, y tras el video publicado por las redes sociales de la entidad blanca, aún se ha tensionado más.

En lugar de Florentino Pérez, será el director general del Madrid, José Ángel Sánchez, quién represente al club madridista en la Asamblea del próximo miércoles.