¿Cuándo es la final de LaLiga FC Futures? Horario y dónde ver el Villarreal - Atlético de Madrid gratis por TV y en directo

Villarreal y Atlético de Madrid se dan cita en el Estadio de Gran Canaria hoy lunes 29 de diciembre para disputar la final de la XXIX edición de LaLiga FC Futures. Los dos filiales afrontan el partido por el título con la ambición de tomar el relevo del Sevilla y conquistar el trofeo internacional más codiciado en categoría sub-12.

El primero de los equipos en certificar su presencia en la gran final fue el Villarreal. A pesar de empezar su andadura en el torneo con un empate, los 'groguets' se han ido creciendo con el paso de los partidos, tumbando al Espanyol en cuartos de final con un contundente 1-5 y superando al Valencia en semis tras una tanda de penaltis.

También desde los 11 metros tuvo que resolverse la eliminatoria entre Real Madrid y Atlético, en la que la balanza se inclinó a favor de los colchoneros se erigieron como victoriosos.

El Villarreal, rival del Atlético de Madrid en la final de LaLiga FC Futures / LaLiga FC Futures

¿A qué hora es la final de LaLiga FC Futures entre Villarreal y Atlético de Madrid?

El partido entre Villarreal y Atlético de Madrid, correspondiente a la final de la XXIX edición de LaLiga FC Futures, se disputará hoy lunes 29 de diciembre a partir de las 19:00 horas (CET), 18:00 hora local.

¿Dónde ver la final de LaLiga FC Futures entre Villarreal y Atlético de Madrid?

En España, la gran final de LaLiga FC Futures entre Villarreal y Atlético de Madrid se podrá ver en abierto por TV y online a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Otras opciones alternativas para seguir el partido por el título son las plataformas GOL, DAZN LaLiga, Movistar LaLiga TV, Vamos, LaLiga TV BAR, LaLiga Hypermotion, LALIGA+ y LaLiga Inside.