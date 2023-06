La final de las finales por la permanencia se juega en Pucela

Si el Valladolid cae contra el Getafe en Zorrilla certificará su descenso a Segunda Pezzolano tiene las bajas de Monchu y Hongla y Bordalás de Djené y Portu

De todas las 'finales' por eludir el descenso que se disputarán en la última jornada, la que enfrentará al Valladolid-Getafe será la única entre dos rivales directos que dependen de sí mismos para mantener la categoría, en un duelo de alto voltaje que podría acabar en tragedia para uno de los dos.

El técnico del cuadro vallisoletano, el uruguayo Paulo Pezzolano, lo tiene muy claro, y la plantilla, también, de ahí que esta semana haya sido importante para incidir en el plano mental, además de en el táctico, ya que será fundamental "hallar un equilibrio emocional" y ser capaces de "mantener la concentración al máximo durante todo el partido".

Un importante hándicap para el conjunto blanquivioleta es la baja de Hongla y Monchu, que cumplen ciclo de sanción, y que obligarán al entrenador uruguayo a realizar algunos cambios en el once titular, en el que podría entrar Plano en el centro del campo, para aportar más mordiente ofensiva, acompañando a Roque Mesa y Aguado.

Según confirmó Pezzolano en la previa de este trascendental choque, ha podido recuperar a todos los jugadores que arrastraban molestias, incluidos Joaquín y El Yamiq, por lo que surgen varias incógnitas en la zaga, aunque todo apunta a que podría apostar por Javi Sánchez, al que se sumarían El Yamiq o Joaquín.

En cuanto a los laterales, podría volver a contar con Fresneda y Escudero, o decantarse por Luis Pérez y Olaza, ya que "están todos a la orden". En este caso, deberá mirar aún mejor a quién saca, puesto que hay mucho en juego, y cualquier detalle va a decantar la balanza de un lado u otro.

El Valladolid apela a la efectividad de Larin, al que pueden asistir Plata y Machis desde las bandas. Pero, por qué no, también podría dar una sorpresa e introducir dos delanteros -Larin y Sergio León-, si bien esta opción tiene visos de quedarse como un plan B, según lo que suceda en el partido.

Salga quien salga, lo que está claro es que debe hacerlo como si le fuera la vida en ello, porque realmente es así. Con tres puntos, no habría más que añadir: el Valladolid sería de Primera un año más. Si se empatara, dependerían de otros resultados para confirmar la permanencia, por lo que el público estará pendiente de lo que suceda en el resto de escenarios.

El Nuevo Estadio José Zorrilla acogerá el encuentro en el que habrá menos especulaciones con el esfuerzo. Los 22 jugadores que salgan al terreno de juego, se dejarán la piel con sólo una certeza: el que gane, se asegurará su presencia en Primera División el próximo curso. Y hay otro resultado que no admite calculadora alguna: si el Valladolid pierde, será el tercer equipo que bajará a Segunda División junto al Elche y el Espanyol.

El resto de marcadores abriría un abanico de posibilidades y ambos equipos mirarían de reojo a otros partidos. Es el caso de la victoria del Valladolid, con la que el Getafe dependería de los resultados del resto de encuentros implicados. El empate, daría la salvación al Getafe y entonces sería el Valladolid el que tendría que esperar a una derrota del Almería.

Y en el caso de un triple empate con el cuadro andaluz y el Celta, el Valladolid se quedará en Primera.

El técnico alicantino quiere terminar con éxito su reaparición fugaz por Getafe tras sustituir a Quique Sánchez Flores. Arriesgó muchísimo con un cargo envenenado en el que con sólo seis partidos por delante podría sumar un descenso en su currículum o una salvación heroica.

De momento, Bordalás va camino de conseguir lo segundo. Ha dirigido al Getafe en cinco partidos con tres victorias (Celta, Betis y Osasuna), un empate (Elche) y dos derrotas (Espanyol y Real Madrid).

Ahora, los más de 600 aficionados del Getafe que se desplazarán a Valladolid para ver en directo el encuentro esperan que después del sexto encuentro se termine el sufrimiento.

Para conseguirlo, el Getafe no podrá con alguna pieza importante en su esquema. Por lesión, no estará Enes Ünal, que se rompió el cruzado de su rodilla derecha y será baja hasta diciembre. Tampoco es probable que llegue a la cita Mauro Arambarri, que aún sigue renqueante de su tobillo derecho. Y, por sanción, no estarán Djené y Portu.

Sin ellos, Bordalás tendrá que confeccionar una alineación en la que repetirá por segundo partido consecutivo Juanmi Latasa, uno de los héroes frente a Osasuna la pasada jornada tras marcar un golazo de la cabeza que abrió el camino hacia la remontada. El delantero cedido por el Real Madrid, de momento ha sustituido con éxito a Enes Ünal.

El hueco de Portu en el centro del campo probablemente lo ocupe Juan Iglesias. Bordalás, con la presencia de Damián Suárez en la zaga, podría apostar por un doble lateral en la zona derecha de su equipo. Y a Djené, que últimamente ha jugado en el centro del campo, le sustituirá Luis Milla, que también fue fundamental en la victoria frente a Osasuna. En el centro de la defensa jugarán Omar Alderete y Stefan Mitrovic y volverá Carles Aleñá tras cumplir un partido de sanción.

POSIBLES ALINEACIONES

Valladolid: Masip; Fresneda, El Yamiq, Javi Sánchez, Escudero; Aguado, Roque Mesa, Plano; Plata, Larin y Machis.

Getafe: Soria; Damián, Mitrovic, Alderete, Gastón; Juan Iglesias, Milla, Maksimovic, Aleñà, Jaime Mata; y Latasa.

Árbitro: Munuera Montero (andaluz).

Estadio: José Zorrilla.

Hora: 21.00.