La fiebre por las camisetas vintage triunfa en Barcelona: "Se han convertido en elemento de culto"

El barrio de El Born, en Barcelona, vivió este pasado fin de semana una de esas citas que confirman que la cultura del fútbol va mucho más allá del terreno de juego. El evento pop-up dedicado a camisetas vintage, celebrado los días 25 y 26 de abril en Carrer de la Pescateria, se cerró con un balance claramente positivo y con una respuesta de público que superó las expectativas iniciales de sus organizadores.

Así transcurrió el pop-up de El Born de camisetas vintage / @audiojackk

La propuesta, impulsada por Albert Valor (@camisetasconvalor) y Jack Regalado (@audiojackk), logró reunir a coleccionistas, curiosos y aficionados de distintas generaciones en torno a una pasión común: las camisetas clásicas. Desde primeras horas del sábado, el ambiente ya anticipaba lo que acabaría siendo un éxito rotundo. “El evento fue muy bien y, sobre todo, el arranque fue fulgurante. La gente se notaba que conocía de la existencia del evento”, explicó Valor tras la conclusión del fin de semana.

Albert en sí es un acérrimo coleccionista de prendas del Barça, que fueron de las más apetecidas en el pop-up. Desde las míticas 'Kappa' hasta ediciones más recientes, pasando también por banderas del equipo blaugrana y hasta lotes de cromos ligueros de principios de la década, otra de sus grandes pasiones.

Así transcurrió el pop-up de El Born de camisetas vintage / @audiojackk

El espacio, eso sí, era para todos. Colgaban, además de las culés, prendas del Real Madrid, un par de clásicas del Espanyol, otras tantas de LaLiga y luego, a nivel de fútbol internacional, también volaron las reliquias: desde camisetas 'match-worn' hasta equipaciones de selecciones como Colombia o España.

“La gente que viene a buscar alguna prenda en particular quiere venir pronto para no quedarse sin las prendas más preciadas”, detalló Valor. Esa intensidad inicial dio paso después a un flujo constante de visitantes, con perfiles muy diversos. Llegaron a departir desde coleccionistas con objetivos claros hasta transeúntes atraídos por la estética del local y la singularidad de la propuesta.

Así transcurrió el pop-up de El Born de camisetas vintage / @audiojackk

Para él, más allá de negocio, se valora más la gente con la que "te quedas hablando, que te hablan de tu perfil, que les gusta lo que haces, que lo valoran, que valoran todo este mercado y que han convertido a las camisetas en un pequeño elemento de culto, incluso en un valor cultural. Creo que es muy importante".

En esa misma línea se expresó Jack, el otro perfil implicado en el exitoso pop-up del Born: “El evento fue muy bien, y llegó una asistencia mixta: muchos de Barcelona, muchos catalanes, también algunos turistas. Fue algo muy bonito”. Además, la convivencia intergeneracional fue otro de los elementos diferenciales: “La comunidad era de todas las edades, desde niños hasta gente ya de 70 años. Muy bonito todo”.

El evento también incorporó detalles que contribuyeron a reforzar la experiencia, como la oferta de bebidas gratuitas gracias a la colaboración con la marca Living Things. Y, si algún apasionado dejó pasar la oportunidad de acudir al evento, Valor dio un parte de tranquilidad dada la buena acogida: habrá nuevas ediciones. “Esto nos da empuje para hacer algo más”, reconoció.