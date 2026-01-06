Un fichaje para cada uno: ¿Qué necesita cada equipo de LaLiga?

LaLiga está atenta al mercado. Sin fuegos artificiales en todos los casos, especialmente en comparación con ligas como la Premier League, pero con movimientos pensados para mejorar. Algunos, para mantener la buena dinámica y dar un paso más en la pelea por sus objetivos; otros, para cambiar el rumbo de una primera vuelta para olvidar. En SPORT, nos disfrazamos de directores deportivos para ‘firmar’ un futbolista por cada participante de Primera.

Real Oviedo: Enes Ünal (Bournemouth)

Ocho goles en 18 jornadas reflejan el gran problema del Oviedo: el gol. Enes Ünal, con experiencia en LaLiga y olfato, podría ser el rematador que necesita el equipo para desatascar partidos. Sin continuidad en el Bournemouth, una cesión hasta final de curso sería una fórmula ideal.

Enes Ünal, durante un entrenamiento con el Bournemouth / @afcbournemouth

Levante: Seydouba Cissé (Leganés)

Con las lesiones en el centro del campo, el Levante, entre muchas otras cosas, necesita trabajo y experiencia. Seydouba Cissé, pieza importante del Leganés, aportaría garra, llegada y sacrificio. Con contrato hasta el 30 de junio de 2026, sería una buena oportunidad de mercado en enero para sumar presencia en ambas áreas.

Seydouba Cissé, jugador del Leganés / Chema Moya / EFE

Valencia: Arnau Puigmal (UD Almería)

Al Valencia le vendría bien un futbolista polivalente, sin gastar demasiado, y que ofrezca rendimiento inmediato, aunque la prioridad real en Mestalla sea un delantero. Arnau Puigmal, del Almería, encaja en ese perfl: 24 años, consolidado en Segunda y capaz de jugar por dentro, en el centro del campo, o en la banda derecha, de lateral o más adelantado. Termina contrato en 2026 y de momento no ha renovado. Podría salir a buen precio.

Arnau Puigmal, jugador de la UD Almería / EFE

Girona: Marc-André Ter Stegen (Barcelona)

Con Livakovic fuera de la ecuación, el Girona necesita portero. Ter Stegen necesita minutos pensando en el Mundial 2026, y en el Barça juega Joan García, por méritos propios. Intereses compartidos, pero una operación compleja. El club catalán explora opciones y, si se diera el fichaje, sería perfecto para competir con Gazzaniga. Salvo sorpresa, elevaría notablemente el nivel bajo palos.

Ter Stegen tendrá que decidir entre seguir en el Barça o apostar por la propuesta del Girona / Instagram

Mallorca: Dani Rodríguez (Barça Atlètic)

El Mallorca necesita refuerzos en varias líneas, pero aquí apostamos por un extremo. Dani Rodríguez, del Barça Atlètic, ya sonó en verano. Tras superar una lesión de hombro en su debut con el primer equipo en Valladolid, y lo bien que ha encajado Jan Virgili en tierras baleares, encajaría bien en Son Moix como cedido. Aportaría velocidad, atrevimiento, último pase y una visión de juego espectacular. Un talento de La Masia por explotar y que tiene muchas ganas de demostrar su nivel en Primera.

Dani Rodríguez es un extremo de un futuro enorme / FCB

Real Sociedad: Dani Raba (Valencia)

Sin sitio en el Valencia de Corberán, Dani Raba busca salir de Mestalla. Su polivalencia encajaría bien en la Real Sociedad, condicionada ahora por el estilo de Matarazzo: puede jugar en punta, en la banda o de mediapunta. Aporta último pase, disparo y desparpajo sin tener que hacer una gran inversión. Condiciones perfectas para el contexto actual del cuadro 'txuri-urdin'.

Dani Raba encara a un rival durante el encuentro / Manuel Bruque

Rayo Vallecano: Jaime Mata (Libre)

Con extremos de gran pie, como Isi Palazón o Álvaro García, al Rayo le vendría bien un ‘9’ puro para contextos de centros laterales. Jaime Mata, libre tras rescindir su contrato con la UD Las Palmas, sería una opción económica y muy funcional. A sus 37 años, el madrileño, que conoce la casa tras su paso por el Rayo B, podría tener un buen último baile en Primera.

Jaime Mata. / LA PROVINCIA / DLP

Alavés: Ángel Alarcón (Porto)

El Alavés necesita desborde por banda. La cesión de Ángel Alarcón, actualmente más en dinámica del filial del Porto que en el primer equipo, sería una buena oportunidad, tanto para el jugador para demostrar su talento, como para mejorar el abanico de opciones en ataque para el cuadro babazorro. Capaz de jugar tanto en la banda como en la punta, destaca por su velocidad, atrevimiento y capacidad de atacar los espacio. Si las lesiones le respetan, puede cambiar la dinámica en Mendizorroza. Solo necesita un contragolpe para hacer daño.

Ángel Alarcón, en su etapa en el Oporto / INSTAGRAM

Osasuna: Juan Carlos Arana (Racing de Santander)

Con Javi Galán ya incorporado, Osasuna necesitaría un atacante que complemente a Budimir y Raúl García. Juan Carlos Arana, del Racing, aporta movilidad, capacidad asociativa, calidad y gol. Un perfil distinto, que ampliaría el abanico ofensivo de Lisci y que no daría problemas si no es titular indisctuible. Después de superar una lesión en el pie a principio de temporada, suma 3 goles y 1 asistencia en 8 partidos esta temporada.

Juan Carlos Arana, durante un partido con el Racing / EFE

Sevilla: Kevin Lomónaco (Independiente)

El Sevilla necesita refuerzos, pero sobre todo solidez. Con 29 goles encajados, la zaga es el foco que debe solucionar la dirección deportiva. Kevin Lomónaco, de Independiente, podría gustar a su compatriota Almeyda y, también, ayudar a la adaptación a España. A sus 23 años combina proyección con presente, contundencia y competitividad.

Kevin Lomónaco, central de Independiente / 'X'

Getafe: Chimy Ávila (Real Betis)

Bordalás hace milagros con una plantilla corta. Y aunque necesita jugadores en casi cualquier línea, el perfil del Chimy para el ataque encaja como un guante: intensidad, pelea y gol. El Betis busca su salida y el Getafe podría aprovecharlo para cerrar una operación a bajo coste para sumar experiencia y carácter y goles importantes.

Chimy Ávila, delantero del Betis / EFE

Elche: Pablo García (Real Betis)

La prioridad del Elche es no perder efectivos importantes en enero, pero incorporar a un futbolisa como Pablo García, cedido, elevaría el nivel de la plantilla seguro. El Betis sabe que no puede darle todos los minutos que le vendrían bien para crecer y Eder Sarabia ya ha demostrado su capacidad para potenciar jóvenes, sirvan de ejemplo Héctor Fort o Iñaki Peña. El extremo andaluz podría foguearse en Primera en un equipo que juega un fútbol muy atractivo.

Pablo García, en una imagen del último derbi, disputado en el Sánchez Pizjuán / Instagram: @pablogarciia_7

Athletic Club: Borja Sainz (Porto)

La filosofía del Athletic limita el mercado, pero Borja Sainz sería un refuerzo de lujo para el ataque de Valverde. No sería barato: contrato hasta 2030 y 13,3 millones costó al Porto este verano. Formado en Lezama, suma ya 7 goles y 3 asistencias y destaca por su golpeo y capacidad para decidir partidos.

Borja Sainz, durante un partido en Portugal / EFE

Celta de Vigo: Fer López (Wolverhampton)

Claudio Giráldez lo ha dicho públicamente: un mediapunta con último pase sería la guinda. La situación de Fer López, incómodo en el Wolverhampton, podría ser la clave para que pueda regresar a Balaídos. La exigencia física de la Premier y el contexto del equipo están apagando su talento. Su vuelta está cada vez más caliente, incluso con guiños del jugador en redes sociales. El problema, su salario. Solo sería viable como cedido, evidentemente.

Fer López, durante un partido con los Wolves / EFE

Real Betis: Fábio Silva (Borussia Dortmund)

El Betis busca un delantero distinto al ‘Cucho’ Hernández, que le haga competencia, mientras se desprende de Chimy Ávila y Bakambu para liberar masa salarial. Nuestra propuesta es Fábio Silva, que podría recalar en Heliópolis como cedido por el Dortmund tras la fuerte inversión realizada en verano (22,5 millones). Sin protagonismo en Alemania, el portugués podría volver a LaLiga tras firmar una gran temporada en Las Palmas (10 goles y 3 asistencias).

Fabio Silva, con el Dortmund, ante el Bayer Leverkusen / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

Espanyol: Raúl Moro (Ajax)

La realidad deportiva del Espanyol es muy positiva, pero no puede salir al mercado a lo loco. En este contexto, al equipo de Manolo González le vendría bien incorporar un atacante para mejorar su efectividad. Raúl Moro, como cedido hasta final de temporada, sería una opción brillante: conoce la liga, su adaptación sería inmediata y aportaría algo distinto al equipo.

Raúl Moro, en busca de más oportunidades en el Ajax / STRINGER / EFE

Atlético de Madrid: Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

En el Atleti no hay una necesidad urgente de fichar, pero Mateu Alemany estudiará el mercado si surge una buena oportunidad. Un futbolista que elevaría el nivel de la plantilla de Simeone sería Alejandro Grimaldo. Recorrido, golpeo y criterio para marcar diferencias en toda la banda izquierda. A sus 30 años, podría ver con buenos ojos regresar a España, aunque su contrato hasta 2027 hace que no sea una operación sencilla.

Grimaldo, gran jugador del Bayer Leverkusen / Bayer Leverkusen

Villarreal: Iván Fresneda (Sporting CP)

Marcelino cuenta con una plantilla larga que, a priori, debería dar para terminar la temporada sin problemas. Un fichaje interesante sería el lateral Iván Fresneda, del Sporting CP, para reforzar el carril derecho, actualmente ocupado por Mouriño o Foyth. El ex del Valladolid aportaría un perfil más ofensivo, con frescura y recorrido, a una banda que ganaría muchos enteros con su llegada.

Ivan Fresneda celebra un tanto con el Sporting / EFE/EPA/ESTELA SILVA

Real Madrid: Rubén Neves (Al-Hilal)

Uno de los problemas del equipo de Xabi Alonso es la sala de máquinas. En muchos partidos, el cuadro blanco no tiene ideas y se encomienda única y exclusivamente a la potencia de Mbappé para resolver los encuentros. Como ya demostró en verano, al tolosarra le gustaría tener algún centrocampista con buen pie para dar un paso adelante no solo en resultados, sino también en juego.

Rúben Neves, internacional portugués y centrocampista del Al Hilal saudí / EFE

Con el pastizal que puede costar Adam Wharton y la opción Angelo Stiller muy fría, un futbolista del perfil de Rúben Neves, ‘aburrido’ de Arabia Saudí, podría ser interesante. Especialmente con el Mundial a la vuelta de la esquina, el portugués, que termina contrato con el Al-Hilal en junio, podría apretar para salir en enero a un precio sensato.

FC Barcelona: Mika Mármol (UD Las Palmas)

Nadie pone en duda que el Barcelona necesita fichar a un central, algo evidente desde la salida de Iñigo Martínez, especialmente un perfil zurdo. Pero la realidad económica es la que es y la opción que más encajaría, Nico Schlotterbeck, es casi imposible para enero teniendo en cuenta que hay Mundial en verano y que su contrato con el Borussia Dortmund termina en junio de 2027.

Mika Mármol, defensa central de la UD Las Palmas / X

En este sentido, la opción de Mika Mármol podría ser muy acertada. De la casa, 24 años, zurdo, capaz de jugar también de lateral, buen trato de balón y termina contrato en junio con Las Palmas. Y ya ha demostrado que tiene nivel para Primera División.