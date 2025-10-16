De Ferran a Lewandowski: los grandes fichajes de Mateu Alemany

Siempre codiciado desde su salida del Barça en 2023, Mateu Alemany regresó a la liga española. Tras sus pasos por el Barça, Valencia y Mallorca, el balear se incorporó al Atlético de Madrid como nuevo director de fútbol, integrándose al equipo de Carlos Bucero, el director general, y para inmiscuirse en asuntos del primer equipo, Atlético Madrileño y la academia. Hablan por él sus gestas en el fútbol profesional.

Una carrera tallada en Mallorca, Mateu llegó a ser presidente del equipo bermellón en el 2000, estando al frente cuando lograron la Copa del Rey de 2003, época dorada de la entidad. Dos décadas en el club también valieron para el subcampeonato copero de 1998 y el tercer puesto de la Liga 1999, el mejor de su historia.

Mateu Alemany, en una foto de archivo / EFE

Ya para 2017 ocupó el cargo de director general del Valencia, cumpliendo casi tres años en el club y siendo también artífice de la Copa de 2019, previo a su paso por el Barça en 2021. Con él, los blaugrana se apuntaron la Liga de 2023, la Copa de 2021 y la Supercopa española de 2023.

MALLORCA: LA ÉPOCA DORADA

Además, en todos estos pasos, Alemany también ha firmado fichajes memorables de rendimiento excepcional para sus clubes. Desde 1990 hasta 2005, el balear estuvo de manera ininterrumpida en cargos de oficina del Mallorca, ocupando puestos de subdirector gerencial, director general y presidente, este último también repetido en 2009. Aquellos años son recordados en la isla como la gran época de la entidad, cimentado en nombres como Samuel Eto'o, fichado en propiedad desde el Real Madrid en el 2000, año en le que comenzó el primer mandato de Alemany como presidente. Cuatro años más tarde lo venderían al Barça por 27 'kilos'.

Eto'o (izquierda) disputando una pelota con David Rivas (2004) / EFE

También llegaron nombres como el portero Roa, en 1997 -Zamora en 1999-, o el gran capitán Olaizola, que aterrizó en 1995. Juan Arango, venezolano, es el segundo máximo goleador bermellón en Primera (38 goles), y aterrizó en 2004 procedente de México. Mucha calidad, igual que la de Ariel 'Caño' Ibagaza, comprado en 1998 por dos millones de euros, todos fichajes bajo el cobijo de la gestión de Mateu Alemany en los despachos.

VALENCIA: GUEDES, LA GUINDA

Entre 2017 y 2019, ejerció como director general del club valencianista y fue uno de los grandes artífices del proyecto que culminó con la Copa del Rey de 2019, ganada precisamente ante el Barça. Durante ese periodo, supervisó fichajes de gran impacto como Gonçalo Guedes (40 millones de euros), Geoffrey Kondogbia (22 millones) o Kevin Gameiro (14 millones), piezas clave en la consecución del título.

Guedes celebra un gol con el Valencia / EFE

También incorporó jugadores que siguen vinculados al equipo, como Mouctar Diakhaby (15 millones), además de cerrar las llegadas de Thierry Rendall y Jasper Cillessen en el tramo final de su gestión. Los dos primeros continúan, a día de hoy, en la plantilla de Carlos Corberán.

FC BARCELONA: UN PICHICHI PARA XAVI

Su éxito en Valencia abrió las puertas del FC Barcelona, donde asumió la dirección del área de fútbol en marzo de 2021. Permaneció en el cargo hasta septiembre de 2023, periodo en el que tuvo que afrontar una situación económica compleja, rediseñando la plantilla y reestructurando el club sin perder competitividad. Durante su estancia en la entidad catalana, Alemany lideró una profunda renovación deportiva.

Lewandowski en su primera temporada con el Barça / EFE

Entre los refuerzos más significativos destacan Raphinha, adquirido por unos 58 millones de euros tras su gran rendimiento en el Leeds United, Ferran Torres, que costó 55 millones, Jules Koundé, incorporado desde el Sevilla por 50 millones, y Robert Lewandowski, fichado del Bayern por 45 millones. El polaco fue clave en la Liga 2023, siendo Pichichi de la competición, y junto al resto sigue siendo parte fundamental de la plantilla que ahora dirige Hansi Flick, credenciales suficientes para que en el Atlético se ilusionen con su incorporación.

Eso sí, no todo han sido aciertos para Alemany en sus gestiones. En el Barça, por ejemplo, se recuerdan también las incorporaciones de Demir o Julián Araújo, hoy ambos fuera de la dinámica culé y con poco o nulo brillo en el club.