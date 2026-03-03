Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VlahovicBarcelona - Atlético horarioAlineaciones Barcelona - AtléticoClasificación LaLigaFirmas Elecciones BarçaReal MadridRüdiger agresiónMbappé LesiónHorarios F1 AustraliaRFEFJosé Luis SánchezJuanma Castaño RüdigerPartidos Copa del Rey hoyMastantuonoCarlos AlcarazPróximo partido AlcarazUFC 326 horariosSeixas PogacarPogacarArnold Classic 2026Baba KoroumaMbappéPróxima carrera MotoGPCuadro Champions octavosBonolotoElecciones Barça 2026Juegos gratis PS Plus marzoJorge ReyDónde ver F1Paco González
instagramlinkedin

LALIGA EA SPORTS

Ferran Jutglà recupera la sonrisa: vuelve su versión más letal

El delantero catalán parece estar recuperando, paso a paso, su mejor versión... esa que le abrió las puertas del primer equipo del FC Barcelona y le permitió empezar a escribir su propia historia en el fútbol profesional

Ferran Jutglà recupera la sonrisa en el Celta

Ferran Jutglà recupera la sonrisa en el Celta / Instagram

Marc Gázquez

Marc Gázquez

El Celta de Vigo asaltó Montilivi en un duelo vibrante y muy igualado, en el que tuvo que sobreponerse al tanto inicial de Vanat en la primera mitad. El conjunto dirigido por Claudio Giráldez reaccionó con carácter y personalidad para darle la vuelta al marcador en un escenario siempre exigente. La remontada llevó la firma destacada de Ferran Jutglà, autor del gol del empate y pieza clave en el frente ofensivo del cuadro celeste durante el partido.

Incisivo, móvil y determinante en los metros finales, el atacante lideró la reacción de un Celta de Vigo que supo sufrir y golpear en los momentos decisivos para llevarse tres puntos de enorme valor. El delantero de Sant Julià de Vilatorta atraviesa, además, su mejor momento desde que viste la camiseta del conjunto vigués, al que llegó el pasado verano. Su crecimiento en las últimas jornadas ha sido evidente, asumiendo más galones y marcando diferencias cuando el equipo lo necesitaba.

Girona FC - Celta Vigo | El gol de Ferran Jutglà / LaLiga

El Celta de Vigo cerró el pasado verano el fichaje de Ferran Jutglà, procedente del Club Brujas, en una operación que rondó los siete millones de euros. La incorporación del delantero catalán representó una apuesta importante del conjunto gallego para reforzar su ataque. El traspaso supuso, además, el regreso de Jutglà a LaLiga, competición en la que ya militó con el primer equipo del FC Barcelona, donde comenzó a darse a conocer en el fútbol europeo.

Tras el partido en Girona, el propio Jutglà reconoció el buen momento, tanto personal como colectivo: "Me siento bien con el equipo, con todo el mundo y se está viendo reflejado en el campo; las sensaciones son buenas y a seguir así". "Estamos felices y este es el camino a seguir. La gente se prepara en la sombra para cuando les toca. Hemos demostrado que somos un equipo amplio que no se rinde juegue quien juegue y todo el mundo aporta su granito de arena", agregó.

Jutglà celebra su gol en Montilivi

Jutglà celebra su gol en Montilivi / David Borrat

Si atendemos a las cifras, Jutglà enlaza dos partidos consecutivos a domicilio viendo portería, frente al Espanyol y el Girona. El delantero, con pasado en la UE Sant Andreu, el RCD Espanyol y el FC Barcelona, acumula 1.335 minutos distribuidos en 28 encuentros, con un balance de cuatro goles y una asistencia. En los últimos partidos, el atacante parece haberse reconciliado con el gol, recuperando sensaciones y protagonismo.

Noticias relacionadas y más

Superados ya todos los problemas que incluso le obligaron a perderse varias convocatorias, Ferran Jutglà parece estar recuperando, paso a paso, su mejor versión con la camiseta celeste. Esa que, años atrás, le abrió las puertas del primer equipo del FC Barcelona y le permitió empezar a escribir su propia historia en el fútbol profesional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL