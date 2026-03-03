Ferran Jutglà recupera la sonrisa: vuelve su versión más letal

El Celta de Vigo asaltó Montilivi en un duelo vibrante y muy igualado, en el que tuvo que sobreponerse al tanto inicial de Vanat en la primera mitad. El conjunto dirigido por Claudio Giráldez reaccionó con carácter y personalidad para darle la vuelta al marcador en un escenario siempre exigente. La remontada llevó la firma destacada de Ferran Jutglà, autor del gol del empate y pieza clave en el frente ofensivo del cuadro celeste durante el partido.

Incisivo, móvil y determinante en los metros finales, el atacante lideró la reacción de un Celta de Vigo que supo sufrir y golpear en los momentos decisivos para llevarse tres puntos de enorme valor. El delantero de Sant Julià de Vilatorta atraviesa, además, su mejor momento desde que viste la camiseta del conjunto vigués, al que llegó el pasado verano. Su crecimiento en las últimas jornadas ha sido evidente, asumiendo más galones y marcando diferencias cuando el equipo lo necesitaba.

Girona FC - Celta Vigo | El gol de Ferran Jutglà / LaLiga

El Celta de Vigo cerró el pasado verano el fichaje de Ferran Jutglà, procedente del Club Brujas, en una operación que rondó los siete millones de euros. La incorporación del delantero catalán representó una apuesta importante del conjunto gallego para reforzar su ataque. El traspaso supuso, además, el regreso de Jutglà a LaLiga, competición en la que ya militó con el primer equipo del FC Barcelona, donde comenzó a darse a conocer en el fútbol europeo.

Tras el partido en Girona, el propio Jutglà reconoció el buen momento, tanto personal como colectivo: "Me siento bien con el equipo, con todo el mundo y se está viendo reflejado en el campo; las sensaciones son buenas y a seguir así". "Estamos felices y este es el camino a seguir. La gente se prepara en la sombra para cuando les toca. Hemos demostrado que somos un equipo amplio que no se rinde juegue quien juegue y todo el mundo aporta su granito de arena", agregó.

Jutglà celebra su gol en Montilivi / David Borrat

Si atendemos a las cifras, Jutglà enlaza dos partidos consecutivos a domicilio viendo portería, frente al Espanyol y el Girona. El delantero, con pasado en la UE Sant Andreu, el RCD Espanyol y el FC Barcelona, acumula 1.335 minutos distribuidos en 28 encuentros, con un balance de cuatro goles y una asistencia. En los últimos partidos, el atacante parece haberse reconciliado con el gol, recuperando sensaciones y protagonismo.

Superados ya todos los problemas que incluso le obligaron a perderse varias convocatorias, Ferran Jutglà parece estar recuperando, paso a paso, su mejor versión con la camiseta celeste. Esa que, años atrás, le abrió las puertas del primer equipo del FC Barcelona y le permitió empezar a escribir su propia historia en el fútbol profesional.