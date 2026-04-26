Felipe García, experto en derecho deportivo y socio director de Círculo Legal: "El FC Barcelona es lo que es hoy gracias al 'fair play' de LaLiga"

El control económico en el fútbol profesional ya no es una opción, sino una necesidad estructural. Así lo defiende Felipe García, socio director de Círculo Legal y miembro de la Junta Directiva de la World Compliance Association, que analiza para SPORT cómo el ‘fair play’ financiero ha cambiado las reglas del juego, con especial impacto en clubes como el FC Barcelona.

“El 'fair play' nace en un contexto en el que prácticamente la totalidad de los clubes estaban en una situación cercana a la insolvencia”, explica García. “Vivían al día, sin tesorería, con entidades históricas en peligro real”. En ese escenario, defiende que los mecanismos actuales han cumplido su objetivo. “Se critica mucho, pero porque no se conoce el fútbol nacional. Hoy los clubes están mucho más saneados que hace unos años, y eso es una evidencia”.

El experto distingue entre el modelo preventivo de LaLiga y el reactivo de la UEFA. “La Liga te dice directamente que no puedes ejecutar un contrato si tus ingresos no lo permiten. Es un mecanismo preventivo. En cambio, la UEFA actúa después, cuando ya te has pasado”. Y añade que, aunque impopular, el sistema es equitativo. “Según tus ingresos puedes gastar. La regla es proporcional y es para todos”.

"El FC Barcelona es lo que es hoy gracias al 'fair play' de LaLiga"

En clave azulgrana, García es claro al abordar los márgenes legales que han existido. “El FC Barcelona ha aprovechado espacios que permitía la norma. Y si te aprovechas de esos espacios, es legal. No se ha burlado nada”. Sin embargo, subraya que ese escenario ha cambiado. “Ahora el 'fair play' es mucho más estricto. La Liga ha ido tapando vacíos legales y regulando mejor situaciones como las famosas palancas”.

Ese endurecimiento ha tenido consecuencias deportivas, pero también estructurales. “El FC Barcelona es lo que es hoy precisamente gracias a esto. Tiene un equipazo joven porque no ha podido fichar. Y eso, a largo plazo, no es necesariamente malo”. En su opinión, el foco debe ponerse en la sostenibilidad. “Antes fichabas y el club se iba a la quiebra o a una situación límite. Ahora se profesionaliza la gestión”.

García insiste en que el control económico no solo protege la competición, sino la viabilidad de las entidades. “Esto evita que un club tenga que hipotecar su futuro, vender activos o comprometer ingresos de décadas para poder financiar fichajes”. Y recuerda de dónde viene el fútbol. “Hace 15 o 20 años era un reino de taifas. Se firmaban contratos en servilletas, se pagaban fichajes con bolsas de dinero. Hoy hay contratos de 70 u 80 folios y se respira cumplimiento y transparencia”.

Sobre el debate fiscal, apunta directamente al entorno institucional. “Si quieres atraer talento, hay que revisar la carga impositiva. No cargaría contra el regulador deportivo, sino contra quien tiene la capacidad fiscal”.

¿Sanción al City?

En el plano europeo, el foco está puesto en el caso del Manchester City y sus presuntas infracciones del fair play financiero. García se muestra prudente. “Hasta que no haya una resolución firme, yo soy muy escéptico. Ya vimos en el pasado sanciones que fueron revocadas por el TAS por motivos formales”.

El posible impacto de una sanción ejemplar sería enorme, aunque no lo da por seguro. “La exclusión del Manchester City es técnicamente posible, pero la veo difícil”. Aun así, cree que el caso puede marcar tendencia. “Si hay una sanción, los 'Clubes Estado' tendrán que hacer mejor las cosas. Se acabarán esas inyecciones poco transparentes y los patrocinios de última hora para cuadrar cuentas”.

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En definitiva, el mensaje es claro. “Si la UEFA actúa con firmeza, significará que apuesta de verdad por el fair play. Pero habrá que ver en qué queda todo. Hasta entonces, conviene ser prudente”.