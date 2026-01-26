La familia, origen de la afición al fútbol según el 52% de los españoles

La pasión por el fútbol en España no surge de forma espontánea ni por elección propia: se hereda. Así lo percibe uno de cada dos españoles (52%), que considera que la afición futbolística se transmite principalmente en el entorno familiar, según un estudio impulsado por LALIGA en el marco de la nueva campaña ‘42 legados, 42 formas de ganar’, una iniciativa cuyo objetivo es potenciar el sentido de pertenencia y poner en valor la emoción, cultura e historia de los 42 clubes de LALIGA. Además, 7 de cada 10 hijos aficionados al fútbol comparten el club de su padre o madre, siendo la Comunidad de Madrid y Cataluña las regiones donde más se genera esta situación.

Junto al factor familiar, el componente territorial también juega un papel relevante: el 24% de los españoles vincula su afición a la proximidad geográfica con el estadio o el club, un rasgo que se intensifica en comunidades como Euskadi (37%), Asturias (33%) y Comunidad Valenciana (28,4%).

En palabras de Ángel Fernández, director de Marca y Estrategia Global de LALIGA: “La herencia del fútbol es uno de los mayores valores de LALIGA. Es la suma de 42 culturas, 42 formas de sentir y de ganar, unidas por un mismo orgullo de pertenencia. Con esta campaña queremos poner en valor todo aquello que los aficionados reciben de los suyos y hacen crecer con cada generación”.

Los resultados se enmarcan en 42 legados, 42 formas de ganar, una iniciativa de LALIGA con un enfoque integral y transversal, que busca involucrar a los aficionados, haciéndoles partícipes de un relato colectivo a través de sus historias y vivencias personales. La campaña incluye el lanzamiento de un spot que traslada la importancia del legado del fútbol, así como acciones especiales en estadios y contenidos en redes sociales, en colaboración con los clubes.

La herencia familiar, con lupa

La herencia futbolística se transmite, además, de múltiples maneras y en distintas direcciones. Entre aquellos españoles que han recibido el fútbol vía herencia familiar, los datos lo avalan. El 76% comenzó a seguir el fútbol por influencia directa de su padre o su madre, mientras que un 18% lo hizo a través de sus hermanos. Llama la atención el peso de la llamada “herencia invertida”: un 8% de quienes reciben la herencia vía familiar reconoce haber recibido la afición de hijos, sobrinos o nietos, lo que refleja cómo el fútbol es capaz de construir vínculos intergeneracionales en ambos sentidos y garantiza la continuidad del interés por el fútbol en las generaciones venideras. Esta cifra es especialmente significativa en Islas Baleares (15%) y en Cataluña (12%), ambas por encima de la media.

En este relato compartido, el papel de las mujeres gana visibilidad. Un 16% de los aficionados asegura haber heredado la pasión por su club de un familiar femenino, una cifra especialmente significativa en Islas Baleares (24,6%) y Cataluña (17,5%), donde esta transmisión desde madres, abuelas o hermanas adquiere mayor protagonismo.

La importancia de este legado es incuestionable para la gran mayoría. El 93% de los españoles considera importante o muy importante transmitir la afición por un club entre generaciones, con Andalucía de nuevo a la cabeza como la comunidad que mayor valor otorga a este componente familiar del fútbol (con un 94%).

Cómo y con quién vivimos el fútbol

Más allá del origen del sentimiento, el estudio también refleja cómo y con quién se vive el fútbol. El hogar sigue siendo el principal escenario para seguir los partidos: el 87% de los aficionados españoles asegura verlos mínimo una vez al mes en casa. Sin embargo, la dimensión social del fútbol sigue muy presente fuera del hogar. El 57% afirma acudir al bar al menos una vez al mes para ver los encuentros, frente al 37% que reconoce ir al estadio con esa misma regularidad.

Entre quienes asisten al estadio, el fútbol vuelve a mostrarse como una experiencia compartida. La mitad acude con su pareja y el 46% lo hace en compañía de sus hijos, un porcentaje que resulta superior en Islas Canarias (55%), Asturias (52%) y Madrid (50%). Andaluces y murcianos destacan por acudir al estadio con su padre en mayor medida que la media nacional (29% y 40%, respectivamente, frente al 24,75%). Baleares (33,4%), Comunidad Valenciana (33%) y Cantabria (31%) sobresalen por una mayor asistencia a los campos de fútbol acompañados de mujeres, donde la media nacional se sitúa en un 28,5%, mientras que Islas Baleares y Cantabria también registran una presencia destacada de abuelos en las gradas.

Las horas previas a los partidos refuerzan igualmente ese sentimiento de pertenencia. Asturias presenta la mayor concentración en bares de España (61%), mientras que Euskadi destaca por un mayor consumo en la calle antes de los encuentros (36,4% frente al 27% del promedio nacional). Entre quienes siguen el fútbol en bares, tres de cada cuatro españoles acuden siempre a los mismos establecimientos, un dato que evidencia el fuerte vínculo que se genera entre el fútbol, los espacios de encuentro y la identidad local.

Sevilla FC y Real Madrid, los equipos que más se heredan de familiares

A nivel de clubes, el legado familiar es también clave para que la pasión por los colores perdure en el tiempo. De entre el grueso de los clubes de LALIGA, destacan dos equipos cuya afición reconoce haber heredado su pasión en el entorno familiar principalmente: Sevilla FC (64,85%) y Real Madrid (57,29%).

En términos de transmisión propia, la herencia padre-hijo es la más presente en todos los equipos, destacando el Valencia CF (51,92%), el Sevilla FC (47,84%) y el Athletic Club (46,31%) y el Real Betis se corona como el equipo con mayor herencia intergeneracional con un 24,01% de aficionados que heredaron su afición de abuelos a nietos, superando ampliamente la media de los clubes (15,34%).

Si nos concentramos en las mujeres como responsables de transmitir ese legado, destacamos al Real Sporting de Gijón (27,01%) como el equipo que más dejan en herencia las madres por encima del promedio de clubes. En términos de herencia invertida, son los aficionados del Deportivo de la Coruña, Girona y Mallorca los que más adquieren esa afición por los clubes a través de sus hijos, coincidiendo con la progresión deportiva de estos clubes en los últimos años.