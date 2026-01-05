Fabio Capello: "Los árbitros son una mafia"

Fabio Capello es un personaje peculiar, conocido por no callarse lo que piensa y por no dejar a nadie indiferente. El exentrenador de clubes como Real Madrid, AC Milan y Juventus, entre otros, conversó con el diario 'Marca', abordando diversos temas de la actualidad futbolística.

El preparador italiano, que entrenó durante dos etapas al Real Madrid (1996/97 y 2006/07), bromeó al ser preguntado por el 'Caso Negreira': "Qué quieres que te diga? Intentaron pararnos pero no lo lograron… ¡Ja, ja, ja! No llegaron. Piensa en el esfuerzo que tuvimos que hacer, la fuerza de aquel equipo y qué mérito tenemos".

Capello también se pronunció sobre el uso del VAR y las polémicas que deriva su uso. "Los árbitros son una mafia. No quieren contar para el VAR con exjugadores, que conocen los movimientos del fútbol, el movimiento que hace un jugador para pararse, para ayudarse… Y muchas veces toman decisiones que no son correctas, porque no han jugado y no conocen esos movimientos. A un jugador le tocan la cara, se tira al suelo, y pitan. ¡¿Pero por qué pitas?! Si mido 1,90 y el otro 1,75, cuando me muevo mi brazo está a la altura de su cara, ¿por qué pitas? Me vuelve loco este asunto, loco", expresó.

En ese sentido, Capello apostó por los exjugadores en el VAR: "Pon uno que esté ahí y que le diga al árbitro: 'Pues a mí no me parece penalti, o sí me parece'. Con la UEFA analizamos 20 situaciones en que se señalaron penaltis, las revisaron exjugadores y exentrenadores, y 6 de ellas eran penalti y 14 no".

Los favoritos en el Mundial

El italiano también se pronunció acerca las favoritas para llevarse el Mundial. "España me gusta mucho, Francia siempre, que tiene a Mbappé pero también a otros buenos jugadores. También los ingleses, que lo están haciendo muy bien. Y vamos a ver qué pasa con Brasil, con Ancelotti", apuntó.

Y criticó el nuevo formato de la cita mundialista: "Ahora, con cinco cambios en cada partido, necesitas mucho y pueden jugar muchos jugadores, pero como siempre cada equipo tiene 14 o 15 titulares de más nivel, y los otros pueden ayudar. Pero sí, pienso que se van a jugar demasiados partidos en el Mundial".

Por último, destacó el trabajo de Luis de la Fuente al frente de la selección española: "Me gusta mucho, porque ha cambiado el sistema de juego de España, un estilo Guardiola de muchos pases, por pases más verticales y un fútbol más rápido, no sólo tocar hasta aburrirte, jugando muy abiertos. Está haciendo un gran trabajo".