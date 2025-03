El ex del Barça Jordi Masip anuncia su retirada

Jordi Masip López (Sabadell, 1989) anunció que se retira del fútbol profesional a la edad de 36 años. El exportero de Barça y Real Valladolid, entre otros, desveló su decisión en el programa de televisión 'Onze' de Esport3 y confirmó que cuelga los guantes tras 11 temporadas en la élite. Sin equipo desde el pasado mes de junio, después de ser una pieza clave en el ascenso del Real Valladolid a Primera, Masip ya tiene en la mente nuevos objetivos.

"Al final decidí que me retiraba, quería volver a casa y dar estabilidad a mi familia y a mis niños. Que se adaptasen aquí lo mejor posible. No quería marearlos de un sitio a otro por los pocos años que me quedaban de jugar. Ha sido una decisión meditada y estoy muy contento, tranquilo con la familia y disfrutando de ver los partidos de otra manera", explicó Masip.

"Ya veía que se me acababa la carrera, me quedaba poquito. Podría haber jugado un par de años más si quería, pero ha sido una decisión familiar y estoy muy contento", añadió sobre su decisión de dejar a un lado el fútbol profesional.

El meta catalán, canterano del Barça, defendió los colores del UEM Vilajuïga, el Barça Atlètic (79 partidos), el primer equipo del Barça (cuatro partidos) y el Real Valladolid, donde ha completado gran parte de su carrera (227 partidos), 'bailando' entre Primera y Segunda española.

Sus planes de futuro

Después de ser una de las piezas clave del equipo pucelano para el regreso a LaLiga la temporada pasada, el Valladolid no lo renovó y se quedó sin equipo. Con mucho cartel en España, equipos como el Elche, el Albacete, el Granada o el Tenerife llamaron a su puerta, pero decidió posponer una decisión que ha acabado siendo la retirada.

Jordi Masip, junto a Cillessen y Ter Stegen / FCB

Masip tiene muy claro su próximo paso: "Quiero ser entrenador de porteros", aseguró el catalán, que quiere trasladar toda su experiencia a los más jóvenes. "Para el futuro lo que quiero es formarme para ser entrenador de porteros, que es una cosa que me ilusiona. Poder transmitir a los jóvenes porteros que vengan de abajo, intentar que aprendan un poco de lo que yo he aprendido", finalizó Masip.