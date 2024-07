Europa se pelea por Moukoko

Ya hace bastante tiempo que el nombre de Youssoufa Moukoko es protagonista en los mercados de fichajes. Pese a tener 19 años, el joven delantero del Borussia Dortmund, que debutó muy temprano, suma varias temporadas en la élite. Tras sonar para el Barça entre diciembre de 2022 y enero de 2023, ahora está decidido a cambiar de aires.

El Real Betis, uno de los grandes interesados en el futbolista, sigue planificando su temporada 2024-25 a buen ritmo tras la continuidad de Marc Roca y los fichajes de Romain Perraud, Diego Llorente, Iker Losada y Adrián San Miguel. Manu Fajardo, director deportivo, que ya miraba hacia Dortmund en busca de un central (se interesó en Soumaïla Coulibaly), ahora pone el ojo en la delantera.

El cuadro verdiblanco no quiere quedarse fuera de la 'pelea' por Youssoufa Moukoko, que cuenta con varias propuestas interesantes sobre la mesa, aunque el equipo de Westfalia tiene claras sus condiciones para que salga. El delantero alemán, de solo 19 años, quiere cambiar de aires, pero tiene contrato con el Borussia Dortmund hasta el 30 de junio de 2026. En este sentido, el conjunto alemán no tiene necesidad de vender, por lo que no lo 'regalará', ni mucho menos.

MARSELLA, GIRONA, REAL SOCIEDAD...

En Francia, colocan a Moukoko en el Olympique de Marsella de Roberto De Zerbi, pero el Real Betis quiere apostar fuerte por el germano-camerunés, que también cuenta con el interés de Girona, Real Sociedad, St. Pauli, Rennes o Southampton. Básicamente, Moukoko puede elegir en qué gran liga quiere jugar la próxima temporada.

Moukoko, delantero del Borussia Dortmund / EFE

En este sentido, tal como corroboró 'Estadio Deportivo', el Betis habría dado el paso de presentar una propuesta económica y deportiva al agente de Moukoko, Patrick Williams, para que se la traslade al joven ariete. Seguramente, las ofertas de Betis, Girona y Real Sociedad no serán las más potentes en el campo económico, y habrá que ver si al futbolista le basta la posibilidad de ser importante en una Liga como la española y jugar competición europea.

FUE OBJETIVO DEL BARÇA

Según 'Transfermarkt', Moukoko vale 22 millones de euros. No obstante, habrá que ver la cantidad que exige el Borussia Dortmund para dejarlo salir. Primero, el jugador tiene que decidir. En su momento, el Barcelona estuvo interesado en él. En aquel entonces, el club catalán lo quería firmar con la carta de libertad para evitar pagar en enero, porque no podría inscribirle.

Moukoko, durante un partido de Bundesliga / EFE

Lo querían como suplente de Robert Lewandowski, con el objetivo de ir ganando peso en el equipo y que acabase siendo el titular a la larga. Finalmente, acabó renovando con el Borussia Dortmund hasta 2026 y la operación se fue al traste.