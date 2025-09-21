Etta Eyong impresiona: un gol cada 65 minutos

Aunque todavía estamos inmersos en la quinta jornada de LaLiga EA Sports, ya podemos destacar a algunos jugadores con los que nadie contaba, pero que mediante un excelente rendimiento se han ganado la admiración del fútbol español y empiezan a acaparar los titulares de la prensa deportiva. Y pocas cosas hay más bonitas en esta vida que las sorpresas.

Tenemos que hablar de Etta Eyong. El delantero camerunés saltó a la palestra en los últimos días de la ventana de fichajes cuando salió a la luz el interés del FC Barcelona, entre otros equipos, por él. Era toda una oportunidad de mercado. Un delantero de apenas 20 años potente, vertical y, lo más importante, con el olfato goleador muy afinado.

Sin embargo, el club azulgrana decidió no acometer este fichaje a pesar de la barata cláusula del delantero y el Villarreal vendió el 50% de los derechos del delantero al Levante por una cantidad cercana a los tres millones de euros. Etta Eyong firmó por los del Ciutat de València hasta junio de 2029, pero el rendimiento del delantero complica que los 'granotas' puedan retenerlo en el futuro.

Etta Eyong marcó en su debut en el Ciutat. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Y es que Eyong se ha destapado totalmente como una de las grandes revelaciones de esta temporada, y eso que nos encontramos apenas en el tramo inicial del campeonato. Fuerte y con un físico imponente, también ha demostrado tener muchos recursos en sus botas para perforar las porterías contrarias. Es un auténtico 'killer'.

Si nos centramos en los números, Etta Eyong evidencia que es uno de los mejores '9' de la actualidad en el fútbol español. En cinco partidos, a caballo entre el Villarreal y el Levante, el atacante camerunés ya ha logrado sumar tres dianas y tres asistencias en su cuenta particular. Produce un gol cada 65 minutos y únicamente ha necesitado de cinco tiros a puerta para ver porterías en tres ocasiones. Espectacular.

La última exhibición del camerunés tuvo lugar en Montilivi, donde el ex del Villarreal fue capaz de anotar y regalar otra asistencia en la primera victoria del Levante en LaLiga. "Ahora mismo no lo miro mucho, lo más importante es ayudar al equipo", dijo el delantero camerunés tras el partido. "Querría agradecer el trabajo que ha hecho el equipo. Los tres puntos son importantes para preparar el próximo partido. Y, personalmente, estoy feliz de seguir sumando", agregó.

Por último, explicó el motivo de su curiosa celebración: "Mi celebración es de un personaje de Bola de Dragón que se llama Piccolo y me encanta. Me ha inspirado mucho como persona y trabajador, como alguien que ayuda siempre a las personas. El de al lado te puede ayudar a crecer y tú también puedes ayudar a los compañeros a crecer". Es la sorpresa de la Liga y seguro que ya hay equipos que se arrepienten de no tenerle en su plantilla.