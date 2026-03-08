Se estrena la cámara sobre un árbitro en el fútbol español: una diferencia con las otras grandes ligas del mundo

El Valencia CF - Deportivo Alavés de la jornada 27 de LaLiga EA Sports pasará a formar parte de los libros de historia al ser el primer partido oficial del fútbol español en el que el colegiado del encuentro lleva una cámara encima.

El encargado de probar este dispositivo ha sido el colegiado jiennense José Luis Guzmán Mansilla, con una microcámara en el cuello, pegada a su camiseta. Esta tecnología, que ya usan grandes ligas como la Premier League, la Serie A o la Bundesliga, se denomina 'RefCam'.

En el comunicado oficial de la RFEF, el ente federativo confirmó que, tras probar la herramienta en este partido y en el de este lunes en el RCDE Stadium entre el Espanyol y el Real Oviedo, no se van a emitir ni las imágenes ni el audio de estas, ya que se encuentra aún en periodo de pruebas. "Es importante subrayar que las imágenes y el audio que puedan captar estas microcámaras no se van a emitir en esta jornada, ya que se trata exclusivamente de una prueba técnica; no obstante, el sistema estará próximamente disponible para su incorporación a la retransmisión televisiva", dice el comunicado.

La 'RefCam', la microcámara sobre el árbitro principal, se empezó a ver de forma universal en el Mundial de Clubes de la FIFA de este verano de 2025 en Estados Unidos. La principal diferencia con la tecnología probada en LaLiga es que el microdispositivo, en otras partes del mundo, se encuentra situado en el pinganillo en la oreja del colegiado, y no en su pecho.

En otras pruebas, como en la final de la Eurocopa femenina de 2025, la colegiada llevó la cámara en un dispositivo más vistoso sobre su torso y alrededor de su cuello.