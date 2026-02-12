Estrada Fernández, exárbitro de Primera División : “Hay miedo a pitar a los grandes equipos; no se pita igual en el Bernabéu que en El Sadar. Saben que actuar de una forma u otra les va a repercutir en su carrera"

Xavier Estrada Fernández (Lleida, 1976) es una voz autorizada del arbitraje español. Exárbitro internacional con cientos de partidos dirigidos en Primera División, vivió en primera persona la dificultad de arbitrar encuentros de máxima tensión en los escenarios más exigentes, con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva. Al finalizar la temporada 2020-21 dejó el silbato a un lado y, desde 2023, ejerce como regidor de ERC en el Ayuntamiento de Lleida, su ciudad natal.

Esta vez, Estrada Fernández visita SPORT para presentar su nuevo libro, 'El partido que no ves', y repasar la actualidad del arbitraje español, además de recordar algunas de sus anécdotas como árbitro profesional. ¿Está haciendo un buen trabajo el CTA? ¿Se pita igual a todos los equipos? ¿Es fácil lidiar con jugadores de alta presión como Lamine o Mbappé?

P: Segundo libro que sacas, 'El partido que no ves'. ¿Qué significa para ti?

En el primero fui coautor; en este soy autor directo. Creo que significa mucho, porque al final es mostrar la experiencia y la vivencia personal como árbitro profesional. Para quien quiera, también ofrece herramientas y recursos a los deportistas, no solo a árbitros o jugadores de fútbol, sino a deportistas en general. Como muy bien dice el título, habla de ese partido que no se ve: lo que pasa en las cabezas de los deportistas y de quienes están alrededor de ellos, como familias, directivos e incluso la administración.

Estrada Fernández, en su época como árbitro / EFE

P: Hablando de cosas que no vemos... ¿Crees que el aficionado del fútbol español sabe exactamente cómo funciona este deporte?

No, seguramente que no. Cuando hablo del “partido que no ves”, me refiero a los miedos, frustraciones, autoexigencia y presión que vive todo deportista. No es solo en el alto rendimiento o profesional; son situaciones que cualquier persona experimenta desde que empieza a practicar deporte. En el mundo arbitral, ha sido un colectivo muy cerrado a la opinión pública, lo que ha generado estereotipos y prejuicios antes de conocer a la persona.

Cada vez tenemos más polémica. El aficionado cada vez sabe menos cuáles son las decisiones que van a tomar los árbitros Estrada Fernández — Exárbitro de fútbol profesional

P: ¿Crees que el arbitraje está mejor ahora o cuando tú ejercías?

Me río, porque si tenemos que comparar los recursos que tienen actualmente… Yo te diría que desde 2018 son muchos más recursos económicos, porque así lo amparan los números de esos presupuestos que tiene la Federación Española de Fútbol, y también por la implementación de una herramienta como el videoarbitraje a partir de 2018, pues es obvio que tendría que ser mucho mejor. Pero si lo comparamos con años anteriores o con décadas anteriores, el resultado es que no es así. Es que cada vez tenemos mucha más polémica; cada vez el aficionado, ya no digo el deportista, el jugador o los clubes, saben menos cuáles son las decisiones que van a tomar los árbitros, y yo creo que hay una gran desconexión entre lo que es el mundo arbitral y el mundo del deporte, en este caso del fútbol.

P: Hace pocos días, Santi Cazorla comentaba que la Liga está a años luz de la Premier League. ¿Consideras que una de esas facetas es el arbitraje?

Bueno, está bien que lo diga un referente como Santi Cazorla; al final ya no es solo mi voz como exárbitro, sino de un participante activo, en este caso en el Oviedo, de un jugador con toda su evolución, su historia, que es mucha. Y yo creo que hay que tener en cuenta y poner de manifiesto un poquito lo que comentaba anteriormente. El problema ya no son que no haya recursos, recursos los hay. Evidentemente, lo que falta es profesionalidad, lo que falta es atención de cara a la figura arbitral, el saber acompañar, el saber marcar unas directrices, el escuchar.

A veces es tan fácil como tener una escucha activa a todos los agentes del fútbol, el no pensar que el colectivo arbitral está por encima del bien o del mal como se piensan, porque viven en una burbuja, y mientras focalizas solo en lo tuyo, no te das cuenta de lo que pasa a tu alrededor. Yo siempre he dicho que al final el árbitro de fútbol es un invitado, un privilegiado de lujo, que forma parte de este fantástico deporte que es el fútbol, pero hay que escuchar, hay que escuchar a los jugadores, a los entrenadores, a la afición, a los medios de comunicación, porque al final formamos todos parte de este contexto y estamos para mejorar el tema futbolístico, y evidentemente, como no puede ser de otra forma, el arbitraje.

En el CTA no hay ningún tipo de transparencia, y lo digo en mayúsculas, porque no hay una evaluación pública de los árbitros. Todo es interno Estrada Fernánez — Exárbitro de fútbol profesional

P: Manolo González dijo que un futbolista puede ser suplente o un entrenador despedido si no rinde, pero al árbitro no hay nadie que lo evalúe públicamente. ¿Eso es realmente así?

Luego saldrá el CTA o la federación diciendo que ellos evalúan a los árbitros y que descienden los que han estado peores, pero eso no es cierto, porque no hay ningún tipo de transparencia, y lo digo en mayúsculas, porque no hay una evaluación. Es decir, hay una evaluación que es totalmente interna, donde la propia comisión arbitral decide quién promociona y quién desciende. Tendría que ser un seguimiento, un control totalmente jornada a jornada, tal y como les pasa a los equipos que ganan tres puntos, suben la clasificación o bajan, pero ser una clasificación totalmente visible, pública.

Ahora bien, también han dicho hace muy poquito, pocos días, que aquellos árbitros en los cuales se han intervenido en un partido por el VAR dos veces, van a tener nevera, con lo cual fijaros que ellos mismos están diciendo quién van a bajar de categoría. Yo ya me atrevo a decir aquí con vosotros que no habrá ningún árbitro internacional, por muy mal que haya estado, o por muchas intervenciones de VAR que haya tenido, que baje a segunda división, o que lo quiten de la plantilla de primera división. Fijaros cómo funciona el sistema.

Estrada Fernández, durante un partido entre Sevilla y Real Madrid / Ballesteros

P: ¿Crees que es justo el sistema de evaluación actual del arbitraje en España?

No, el sistema no es justo para nada. Al final, siempre digo que no están los mejores árbitros en la máxima categoría. Probablemente yo tuve las circunstancias de estar en primera, y había árbitros mejores que yo que estuvieron, pero el problema es que desde el caso Negreira, el comité lo que ha decidido es subir y promocionar a aquellos árbitros que, de alguna forma, defienden el poder para evitar precisamente que haya cualquier ruptura a nivel colectivo, y eso quita muchas opciones a otros grandes árbitros que podrían ser grandes árbitros, y estar por meritocracia, esa meritocracia que tanto comentaba Fran Soto y que no existe. Todo es básicamente por amiguismos.

Actualmente lidera el CTA, con todo mi cariño y respeto, un exárbitro de primera regional que no ha pisado en su vida un estadio profesional ni ha estado tampoco en el VAR, Estrada Fernández — Exárbitro de fútbol profesional

P: ¿Qué cambiarías hoy mismo del CTA?

Transparencia en todo: audios en directo, evaluaciones claras y visibles jornada a jornada. Los audios en directo durante los 90 minutos. Transparencia en las evaluaciones de cada uno de los árbitros en cada jornada. No debería haber ningún problema. Al final son profesionales, pues al final te tienen que evaluar si has estado bien. Profesionalidad. Necesitamos directivos que estén formados y que tengan experiencia. Actualmente, lidera el CTA, con todo mi cariño y respeto, un exárbitro de primera regional que no ha pisado en su vida un estadio profesional ni ha estado tampoco en el VAR, con lo cual difícilmente puede entender los mecanismos de funcionamiento y la exigencia de ciertas situaciones por el mero hecho de verlo desde la tele. Opinión tenemos todos, pero a él no le pagan para opinar, le pagan para que el arbitraje dé un salto cualitativo y sea profesional.

El colegiado Estrada Fernández durante un partido en 2018 / Rodrigo Jiménez / EFE

P: ¿Hay miedo realmente a pitar a los grandes equipos? ¿Se pita igual un partido en el Bernabéu que en el Sadar, por ejemplo?

Evidentemente, te respondo que sí y te respondo que no. Si hay miedo a pitar grandes equipos. ¿Se pita igual en un escenario o en otro? No, desde luego que no. Solo hay que ver los ejemplos que nos dejan cada fin de semana los compañeros que están en Primera, algunos porque saben que el hecho de actuar de una forma o de otra le va a repercutir sobre su carrera profesional o simplemente les van a apartar de pitar a ese equipo. Hemos visto varios ejemplos, ya no solo mío cuando yo era árbitro en activo, sino de distintos compañeros.

El último ha sido Alejandro Quintero, que estuvo en el Bernabéu contra el Celta de Vigo, donde expulsó a dos jugadores del Real Madrid. Yo me pronuncié y dije que este año no va a volver a pisar el Bernabéu, ojalá me equivoque. Otro ejemplo que sigue pasando, lo viví en mis carnes en 2009, cuando pisé el Bernabéu y expulsé a Cristiano Ronaldo.

La misma noche, ya cenando, recibo muchísimas llamadas de varios medios de comunicación, especialmente de Madrid, interesándose por el tema (la expulsión a Cristiano). Evidentemente no contesté a ninguno porque teníamos totalmente prohibido hablar con medios de comunicación sin autorización previa del CTA Estrada Fernández — Exárbitro de fútbol profesional

P: Como dices, en 2009 expulsaste a Cristiano Ronaldo en un partido en el Bernabéu... ¿Puedes contarnos cómo fue ese momento y toda la cola que trajo?

En ese momento, Cristiano Ronaldo era un referente dentro del mundo del fútbol. Venía del Manchester United. Llevaba pocos partidos en el Real Madrid. Para mí era la primera vez que pisaba el Bernabéu en diciembre del 2009 y lo expulso por doble amonestación. La primera por quitarse la camiseta en la celebración de un gol, cosa que está actualmente prohibida por las reglas del juego, como conducta antideportiva: hay que amonestar. Y la segunda porque con Ortiz, un jugador del Almería, hay una pugna. Podría ser hasta expulsión directa. Lo expulso por doble amonestación. Ya en el vestuario arbitral bajó el informador, le pareció una muy buena gestión arbitral. Se había visto un arbitraje prometedor. Y es cierto que eso no lo había explicado aún, nunca.

La misma noche, ya cenando, recibo muchísimas llamadas de varios medios de comunicación, especialmente de Madrid, interesándose por el tema. Evidentemente no contesté a ninguno porque teníamos totalmente prohibido hablar con medios de comunicación sin autorización previa del CTA. Y el día siguiente, justo llegado a casa, Sánchez Arminio, en ese momento presidente del CTA, me llamó preguntándome: “oye, ¿qué ha pasado?” Y yo pensaba: “¿cómo, qué ha pasado?” Pues lo que ha pasado lo ha visto todo el mundo, básicamente, porque ha sido un partido televisado, y como presidente debería saberlo, pero él se refería a que se había expulsado a Cristiano Ronaldo. Hace falta contextualizar el momento, porque vino con una gran aura de gran jugador y demás, y había muy foco mediático puesto sobre él.

El día en que Estrada Fenrández expulsó a Cristiano / 'X'

P: Actualmente en la Liga hay jugadores con estatus de superestrella, como Mbappé o Bellingham, que han protagonizado faltas de respeto a los colegiados. El 'fuck off', 'eres un bufón'.... ¿Cómo se gestionan estas faltas de respeto hacia los árbitros?

La mayor falta de respeto es que no te respeten y tú no tengas o no tomes medidas al respecto. Me vale el último ejemplo de Mbappé con el cuarto árbitro en esta última jornada, en el cual se dirige al cuarto árbitro pidiéndole explicaciones. Por lo que he visto, no me parece que se lo pida mal. Simplemente le pide explicaciones y el cuarto árbitro no le presta atención. Cuando está en el vestuario tampoco le presta atención a Mbappé, y a posteriori reacciona diciendo que es un “bufón". El comité, en este caso de disciplina, podría entrar ya de oficio.

Es decir, no hace falta que el árbitro lo redacte en el acta. Estaría bien que, como ejemplo, sancione a un jugador por falta de respeto, en este caso a un miembro del equipo arbitral. Es necesario, porque si no, al final lo que se está haciendo es gratificar, premiar este tipo de comportamientos totalmente irrespetuosos. En segundo lugar, pone de manifiesto la vulnerabilidad y la instrumentalización de los árbitros de fútbol. Los árbitros son puestos allá por el comité de designación del propio CTA, hacen lo que pueden en muchas situaciones.

Este es otro ejemplo de que los árbitros saben que tomando medidas disciplinarias, es decir, expulsando a Mbappé, le puede suponer el hecho de que lo pongan en la nevera. Y hay un miedo en mayúsculas, porque saben que son jugadores con foco mediático, que durante los 90 minutos tienen una cámara para ellos, y cualquier cosa va a trascender. Estos mismos árbitros, cuando se encuentran delante de equipos más pequeños, los van a expulsar por menos sin ningún tipo de pudor. Aquí está la problemática: no se está actuando de la misma forma con unos equipos y con otros, y esto es falta de profesionalidad, por no decir ya de valentía, de coraje, de personalidad y otras cosas que no toca decir.

P: ¿Cuál ha sido el partido más difícil de gestionar a nivel personal?

Me quedo con dos momentos: el último, un Levante-Cádiz, porque fue un proceso de duelo al dejar el arbitraje profesional; y el primero, en fútbol base, que me motivó a seguir aprendiendo y llegar al profesionalismo. Ambos tienen un valor simbólico y afectivo enorme para mí. Gracias a ese partido tuve curiosidad por el mundo del arbitraje, motivación para seguir aprendiendo y el privilegio de llegar al mundo profesional.

Raúl García durante los 90 minutos te intentaba presionar mucho, sacar provecho y desestabilizarte. Lo hacía sutilmente, sin gesticulaciones evidentes, pero cualquier cosa te la recriminaba, tuvieras razón o no Estrada Fernández — Exárbitro de fútbol profesional

P: ¿Recuerdas algún entrenador o jugador que siempre intentaba complicarte el trabajo en el campo?

Raúl García durante los 90 minutos te intentaba presionar mucho, sacar provecho y desestabilizarte. Lo hacía sutilmente, sin gesticulaciones evidentes, pero cualquier cosa te la recriminaba, tuvieras razón o no. Fuera del terreno tenía otra personalidad. Al final, hay que saber gestionar todo tipo de jugadores y perfiles.

P: Dentro del deporte de élite hay una parte muy poco agradecida: el error. ¿Te acuerdas de alguno incluso después de haber dejado el arbitraje?

Muchas veces percibimos el error como algo negativo. Es algo que nos permite buscar una nueva versión de uno mismo. Este aprendizaje nos hace implementar, complementar cosas que hasta el momento no habíamos visto. Y fíjate que en el alto rendimiento, los pequeños detalles terminan marcando trayectorias. Dice mucho de jugadores como Araujo o en su día Bojan Krkic, que por cierto es uno de los proleguistas, juntamente con David Bueno, una eminencia también en neuroeducación, de que vivió y tuvo la valentía de dar el paso y explicar públicamente qué le pasa por la cabeza en una situación delicada como es gestionar emocionalmente,

Noticias relacionadas

Y por lo que refiere al error... Al final mi etapa como árbitro ha terminado, pero explico algunos de ellos en el libro. Me quedo probablemente con uno en Gijón, de pitar un penalti pensando que había una mano de Aure del Depor; entonces no había VAR- Y bueno, te das cuenta ya, una vez pitado, por el runrún de la grada, por los propios jugadores, estaba Lotina entonces como míster del Depor, y le mando un abrazo desde aquí. Los errores forman parte de ello, lo que pasa es que nos han enseñado a que son la parte negativa de esto, y es una equivocación, porque el éxito no viene acompañado de la perfección, ni mucho menos, y el rendimiento menos aún.