Estrada Fernández, arremete contra Pulido Santana, árbitro de segunda: "Ha sido una clara incitación a la catalanofobia"

Juan Luis Pulido Santana vuelve a ser protagonista tras un corte que publicó el pódcast 'Rogue Cast', en el que el exárbitro habló sin tapujos sobre varios asuntos que engloban al arbitraje y también al Real Madrid y al FC Barcelona. En una de las palabras de Pulido Santana, acusaba al el ex colegiado Xavier Estrada de postrar ante el himno nacional, haciendo referencia a una final de Copa que arbitró.

Todo proviene de unas acusaciones del colegiado catalán, y al canario no le gustó que Estrada dijera que hubo una etapa en la que el arbitraje favoreció al Real Madrid y perjudicó al Barça.

Un discurso que incitaba al odio

El colegiado catalán calificó las palabras de Pulido Santana como un "discurso repugnante". Además, quiso subrayar que se trata de un "árbitro en activo", lo que, a su juicio, implica que "se han sobrepasado todos los límites". También recordó que Pulido Santana ejerce como "policía nacional", añadiendo más gravedad a la situación.

Hace unos días, Pulido Santana afirmó en un pódcast que Estrada Fernández era un "desgraciado" y añadió que "es catalán, pero tuvo que inclinarse ante el himno nacional", en alusión a una final de Copa que dirigió como árbitro.

En declaraciones a Esport 3, Estrada insistió en que no se trata de simples palabras fuera de lugar, sino de algo más serio. Considera que ha habido "una incitación clara al odio" y un episodio de "catalanofobia bastante relevante", algo que, en su opinión, no debería normalizarse, especialmente viniendo de quienes luego reclaman respeto.

Asimismo, describió ese tipo de discurso como «muy desagradable» y reiteró que «se han traspasado todas las líneas», teniendo en cuenta que quien lo pronunció sigue en activo. También quiso recordar que, además de su labor arbitral, Pulido Santana forma parte de la Policía Nacional, lo que implica una doble responsabilidad institucional.

El CTA no se ha pronunciado

Por otro lado, Estrada Fernández lamentó que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) no haya emitido "ningún comunicado" al respecto. En este sentido, solicitó que tanto la RFEF como el CSD tomen medidas ante lo ocurrido.

Según explicó, lleva tiempo denunciando que "el CTA es una institución anclada en el pasado que necesita evolucionar". También señaló la existencia de posibles conflictos de intereses y puso como ejemplo el vínculo entre Yolanda Parga, con un cargo relevante en el CTA, y Mejía Dávila, delegado del Real Madrid.

Noticias relacionadas

Además, recordó su propia experiencia tras expulsar a Cristiano Ronaldo, cuando dejó de arbitrar partidos del club blanco durante un largo periodo.