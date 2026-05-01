Esteban Suárez, leyenda del fútbol español: "Pinto tuvo mucho que ver en la mejor época de Valdés"

La nómina de delanteros a los que se ha enfrentado Esteban Suárez (Áviles, 1975) es impresionante. Y, para un portero, no hay mejor prueba de que uno ha hecho las cosas bien que jugar semanalmente contra los mejores. De Romário a Ronaldo Nazário, pasando por Samuel Eto'o, Ronaldinho, Neymar, Cristiano Ronaldo, Luis Figo o Patrick Kluivert, aunque para él, "el mejor que he visto nunca es Messi". En esta segunda parte de la entrevista con SPORT, recuerda aquellos tiempos y desvela algunos de los entresijos de las estrellas en el fútbol de élite.

P: Hace poco Leo Messi rompió la barrera de los 900 goles. A ti te marcó cuatro goles, una gran señal de que jugaste contra los mejores jugadores del mundo.

"Sí, creo que había una marca de bebida que regalaba a los porteros una botella por cada gol que metía. A mí no me llegó ninguna (entre risas). Eso es un dato que muchas veces se utiliza como aspecto negativo, el decir: no, es que Messi te metió dos goles, te metió tres. Ya, es que ojalá el año que viene vuelva a vivir esta situación. Hablo de Messi, Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo, Benzema, Figo, Rivaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho... He tenido la fortuna de jugar contra ellos y, claro, lo normal es que me hicieran goles a mí".

Posiblemente, por talento, Ronaldinho deba estar en un top muy alto de nivel futbolístico Esteban Suárez — Leyenda del fútbol español

P: El día del debut de Ronaldinho en el Barça fuiste un espectador de lujo de su golazo.

"Yo ese día no jugaba. Estaba en el banquillo. Me acuerdo de que había hecho una jugada Reyes espectacular, que Puyol le hace penalti, nos pusimos por delante y entonces Ronaldinho marcó un golazo espectacular. Posiblemente, por talento, podemos meterlo en un top muy alto de nivel futbolístico. Pero la continuidad que tuvo Leo Messi, el sacrificio que tuvo, no lo ha tenido Ronaldinho. Messi se preocupó de estirarlo y Ronaldinho se preocupó de disfrutarlo solo hasta que le apeteció".

Esteban y Ronaldinho, tras un partido de Liga / JOAN IGNASI PAREDES

P: De todas las estrellas que has mencionado, ¿te quedas con Messi como el mejor?

"Para mí, Messi ha sido el mejor jugador que ha habido por la cantidad de recursos que tenía. Por cierto, Messi no era muy alto, ¿eh? Pero tenía talento. Tú el talento o lo tienes o no lo tienes. El físico lo puedes mejorar. Pero Messi es verdad que me pilló en una época en la que hay mucha información, muchas posibilidades de verle... El que me sorprendió mucho fue Ronaldo Nazario, que ya venía lesionado. Fue el que más me impactó por lo que pensaba y lo que vi: tenía una arrancada, una definición espectacular, pero para mí, el mejor jugador que vi fue Messi. Es como que juegan a una velocidad por dos en comparación con el vídeo que te ponen en el hotel de concentración".

Esteban Suárez, durante un partido contra el Madrid de Ronaldo / Emilio Morenatti

P: Coincidiste con la época dorada del Barça, la de Guardiola.

"Es una época que, digamos en tono de broma, pero también un poco en serio, hizo mucho daño al fútbol porque luego todos querían imitar esa salida de balón con los laterales altos, centrales abiertos y, bueno, comprometía muchas veces a porteros y defensas. Fue un equipo que dominó el fútbol. Ese Barça, a través del balón, dominaba los partidos. Por cierto, jugadores como Xavi, Iniesta, Messi, Dani Alves tampoco eran muy altos, ¿eh? Si hablamos de altura, la conversación nos lleva a que los jugadores más talentosos no son muy altos, casualmente".

Al final vamos viendo que en el fútbol los (jugadores) que nos gustan a todos son los pequeños (de estatura), los que tienen talento Esteban Suárez — Leyenda del fútbol español

P: El otro día tuvimos el placer de hablar con Santi (Cazorla), que tampoco es del 'club de los altos', pero maneja las dos piernas con una categoría impresionante.

"Tampoco es alto Santi, como tú has dicho. Vamos, al final vamos viendo que en el fútbol los que nos gustan a todos son los pequeños, los que tienen talento. Santi te permite eso, efectivamente. Son casos excepcionales, virtudes que tienes y que luego sabes explotar muy bien. Con lo mermado que está a nivel físico, es de lo mejorcito del Oviedo este año".

P: En el Celta compartiste portería con Pinto. Parece que desde que colgó los guantes se le infravalora por tener una buena relación con Messi y su aventura en la música. ¿Qué opinas tú, que has compartido mucho tiempo con él?

"Pinto era un gran portero y un muy buen trabajador. La mejor época de Valdés la vivimos con Pinto como segundo y, detrás de un titular que rinde bien, siempre tiene que haber un suplente que apriete, que entrene duro. Pinto es mejor portero de lo que la gente pueda pensar. Claro, si lo comparas con Valdés, obviamente es muy difícil. O si lo comparas con Casillas en aquella época, es muy difícil igualarle, pero quitémonos un poco lo que pensemos de Pinto por la amistad y por la música, que, por cierto, le va muy bien. Era muy trabajador y un gran portero".

Esteban, junto a Giuly, tras un partido con el Celta en el Camp Nou / SPORT

P: Volviendo a Santi, se habla mucho de que volvió al club de su vida, el Oviedo, para intentar llevarlo a Primera pese a tener ofertas más suculentas en lo económico. Tú, en tu caso, renunciaste a un año de contrato en el Almería, en Primera, para irte a Segunda B.

"No quiero que suene egocéntrico, pero siendo parecido, no tiene nada que ver, porque a mí me quedaba un año más de contrato en Primera. Había jugado todos los partidos ese año, es decir, yo tuve que decirle al presidente del Almería que me liberara de un año que me quedaba para ir a jugar a Segunda B, siendo titularísimo en aquel Almería. Yo lo hice no para que me recordasen, sino para ayudar. Yo siempre dije que me creía más útil en aquel momento en el Real Oviedo que en el Almería, porque para el Almería fichar a un portero en Primera les iba a ser fácil. Muchos quieren jugar en Primera. Para el Oviedo, fichar un portero que estaba jugando en Primera para jugar en Segunda B era imposible. Pero no basta con hacerlo, hay que demostrarlo. Ni con palabras ni palmadas en el pecho. Y además, con papeles guardados por si algún día alguien lo pusiese en duda".

P: He leído comentarios muy bonitos de oviedistas sobre tu persona, pero me ha sorprendido el respeto que te tienen también aficionados al Sporting. ¿Qué te hace sentir?

"Yo creo que siempre a tus eternos rivales debes superarlos en lo deportivo. Yo quiero ganar al Sporting siempre, quiero que esté por debajo de mí siempre, pero sé que si me fijo en ellos o me fijo en el Dépor cuando estaba en el Celta, o en el Real Madrid cuando estaba en el Atlético de Madrid, me pueden hacer mejorar. Personalmente, como todos, en Asturias tenemos amigos del Oviedo y del Sporting, o cuando estuve en Sevilla tenía amigos del Betis. Nadie del Sporting me hizo nada malo, nadie del Betis me hizo nada malo, ni del Dépor ni del Madrid. Ahora, ¿quiero que pierdan siempre? Sí, quiero que pierdan siempre. Pero eso es fútbol, amigo, eso es la rivalidad sana".