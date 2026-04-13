Esteban Suárez, leyenda del fútbol español: "Cubarsí tiene más responsabilidad que Lamine"

Esteban Suárez (Avilés, 1975) es uno de los protagonistas del Informe Plus+ de Movistar ‘Orgullo, valor y garra. Cien años del Real Oviedo’. No es para menos. Leyenda del fútbol español, debutó en la élite con el club de su vida, el Real Oviedo, a los 21 años. Años después, regresó a casa con casi 40, renunciando a una última temporada en Primera para bajar al ‘barro’ de Segunda B y ayudar al club en uno de sus momentos más delicados. En esta primera parte de la entrevista con SPORT, repasa parte de su trayectoria y reivindica la responsabilidad que supone debutar tan joven en la máxima categoría del fútbol español. Además, se muestra asombrado con el impacto de jóvenes talentos como Lamine Yamal o Pau Cubarsí, aunque lo tiene claro: “ninguno es portero”.

P: Esteban, gracias por atendernos. Eres una leyenda del Real Oviedo, uno de los jugadores con más partidos en la historia del club... Vivir el centenario es algo especial, pero con este estatus aún más, ¿no?

"Sí, es cierto que estamos de celebración, que obviamente solo vamos a vivir este centenario en nuestra generación y bueno, hemos vivido el Oviedo en todas las situaciones posibles. Lo he conocido como aficionado en la UEFA, que es el hito histórico del club, hasta haber jugado en Segunda B en mi caso o haberlo visto en Tercera, pues obviamente es para estar contento donde está el equipo ahora. Tenemos que valorar de dónde veníamos y sobre todo pues que el futuro sea mínimo estar en Primera durante muchos años".

Tenemos una afición de Champions, pero no lo digo yo. Esta temporada lo dijo Courtois después de venir al Carlos Tartiere Esteban Suárez — Leyenda del Real Oviedo

P: La temporada no está yendo bien, pero la afición sigue ahí.

"Tenemos una afición de Champions, pero no lo digo yo. Me acuerdo del primer partido en casa este año que venía el Real Madrid y lo dijo Courtois, que había flipado con el ambiente. El equipo va último, con muy pocas esperanzas de permanencia y habrá los 25.000 espectadores habituales en el Tartiere. Es lo que tiene el Real Oviedo, la fidelidad de una afición, que le exige muchísimo, pero que también a la hora de que cuando necesitas de ella, en cualquier aspecto, desde ánimos, monetario, eh, social, pues aparece siempre".

P: Eres uno de los protagonistas del Informe Plus+ de Movistar, 'Orgullo, valor y garra: 100 años del Real Oviedo'. ¿Qué es lo que más te gustó del documental?

"Sinceramente, hay que darle enhorabuena a Menchu, que fue el alma mater del documental. Recogió muy bien lo que es el Real Oviedo. En estos 100 años han pasado muchísimas cosas. De tocar la gloria, de la ilusión de jugar en Europa a jugar en Tercera División y nunca morir o desaparecer. Ha quedado claro que este club es muy difícil que en algún momento pueda desaparecer porque tiene una masa social que no lo va a permitir, pero sobre todo eso, el sentimiento de pertenencia que tiene este club".

Esteban Suárez, durante un partido con su querido Oviedo / P. LARGO

P: Háblame del debut en Primera. En tu caso fue con el equipo de tu vida. ¿Fue inesperado?

"Yo siempre digo, con el paso de los años me reafirmo, que para mí es más difícil llegar a Primera que mantenerse. Me explico, para yo poder llegar a Primera con el Real Oviedo, tuve que esperar muchas circunstancias adversas de otros compañeros: una lesión, a otro no le metieron los papeles de comunitario y no pudo jugar y una expulsión. Ahí es cuando yo aparezco. Después ya dependió de mí, de mi rendimiento, pero ya estaba ahí. Yo debuto de manera inesperada. Iba convocado con el primer equipo, pero normalmente jugaba con el filial. Fue un 19 de octubre de 1997. López Nieto, el árbitro, expulsó a Mora, en un Real Oviedo - Real Sociedad. Yo estaba preparado mentalmente para jugar con el filial después, a las 19.00 horas, y me tocó debutar. Ese día digamos que no lo disfrutas porque no te da tiempo a saborearlo, entras desde el banquillo e inmediatamente estás en la portería. También íbamos perdiendo ya por mucho.

P: Con la expulsión sabías que el próximo partido ibas a ser titular al cien por cien.

"Exactamente. Ese es el partido que más recuerdo con la frescura, contra el Valencia. El entrenador, que era Tabárez, me dice, 'vas a jugar'. Ahí ya eres consciente de que juegas. Encima, contra el Valencia de Romario, que me hizo a mí el último gol en liga en España. Para mí era algo nuevo. La cantidad de prensa, todo. Jugué contra mi ídolo, Zubizarreta, que me llamó esa semana a casa. El Valencia tenía un equipazo".

Zubizarreta me dijo: 'Disfrútalo como si fuera el primero de muchos, o como si fuese el último'. Después del partido me esperó, me regaló su sudadera, sus guantes... Lo tengo todo en mi colección Esteban Suárez — Leyenda del Real Oviedo

P: ¿Cómo fue lo de la llamada de 'Zubi'?

"Un periodista me preguntó que quién era mi ídolo. Le dije que Zubizarreta y me dice que lo digo porque juego contra el Valencia. Le expliqué que no, que me gusta porque es un portero muy bueno, que jugó en el Barcelona muchos años, en la selección española, que crecí con él. El periodista se lo debió decir a Zubizarreta y él me llama al teléfono fijo de casa y me dice una frase que me quedó grabada para siempre: 'Disfrútalo como si fuera el primero de muchos, o como si fuese el último'. Después del partido me esperó, me regaló su sudadera, sus guantes... Lo tengo en mi colección".

Esteban Suárez, durante un partido contra el Valencia / J.L.Cereijido

P. Debutaste con 21 años. Hoy en día parece que ya es tarde a esa edad. Por ejemplo, en el Barça están jugadores como Lamine o Cubarsí, siendo vitales con apenas 18 añitos. ¿Qué opinas?

"Ninguno juega de portero. El puesto de portero es de mucha responsabilidad y exigencia. Es muy difícil ver un portero con 22 años a día de hoy en Primera, siendo titular. Pero los va a haber y los hay muy buenos y podrían hacerlo perfectamente, no digo que no. Pero en mi época, en el 97, que un portero de 21 años jugase regularmente era prácticamente imposible, porque se decía que los porteros, a partir de los 26 o 27 años. Sobre lo de Lamine, fíjate lo que te voy a decir. Principalmente me llama la atención lo de Cubarsí, por donde juega, su puesto tiene mucha más responsabilidad que la de Lamine. El propio Joan García, que es portero. No sabemos el nivel que tienen, pero no futbolístico: mental. Soportar toda esa presión, siendo niños, los que tenemos niños un pelín mayores que ellos sabemos lo que ellos te decían, cómo se comportaban. Llevar así la responsabilidad de un club como el Barcelona... Son fenómenos. Hay un músculo que es muy importante, que conecta todo, que es la cabeza y estos chicos tienen una cabeza privilegiada".

Si el Oviedo no hubiera bajado, hasta perder el fútbol profesional, yo seguramente hubiera jugado toda mi vida en el Real Oviedo en Primera Esteban Suárez — Leyenda del Real Oviedo

P: Después pasaste por el Atlético de Madrid.

"Si el Oviedo no hubiera bajado, hasta perder el fútbol profesional, yo seguramente hubiera jugado toda mi vida en el Real Oviedo en Primera. Mis aspiraciones estaban colmadas, pero con todos los problemas deportivos y económicos acabé yendo al Atlético de Madrid. A Luis Aragonés lo conozco en Oviedo y ahí me di cuenta de que si me decía de acompañarle en algún momento de mi carrera, lo haría. Me pasó también con Fernando Vázquez, cuando un entrenador te llama después de tenerte para volver con él, para mí es muy buena señal, pero para mí Luis aglutinaba todo lo que tiene que tener un entrenador: muy bueno en el aspecto táctico, técnico, psicológico, en el aspecto humano, personal y sobre todo, te convencía. Demostraba que tenía confianza en ti, que eso no es fácil. Si Luis nos decía, tírate contra una pared de cabeza, nos tirábamos todos. Podías jugar o no jugar, pero el convencimiento y el trato hacia ti era siempre espectacular y además de lealtad".

Esteban Suárez, en su presentación con el Atlético de Madrid / Archivo

P: Allí coincidiste con Jesús Gil.

"Sí. De Jesús, bueno... En la sociedad de hoy, muchas cosas estarían mal vistas, claro. Pero en el aspecto personal, íntimo, en el cara a cara conmigo siempre tuvo un muy buen comportamiento. Más allá de que era una persona vehemente, era sobre todo un apasionado del fútbol. Un día podía decirte que te echaba y al día siguiente querer renovarte. Pero eso lo hacían muchos presidentes. A lo mejor no de manera tan pública, pero yo siempre pienso que tenía un muy buen corazón".

Con 13 años me echan de la selección asturiana por bajo. Se confunde mucho la altura con la envergadura. Lo más importante es la coordinación Esteban Suárez — Leyenda del Real Oviedo

P: Al final has hecho carrera en el fútbol español. Sevilla, Celta, Almería... Bastantes grandes equipos. Y eso que con tu altura (1,77 metros), decían que no podías llegar a ser portero profesional.

"Con 13 años me echan de la selección asturiana por bajo, efectivamente, y eso es algo que es importante hoy en día, porque hablamos mucho del aspecto mental. Ahora hay herramientas, pero en aquel momento no. Se confunde mucho la altura con la envergadura, por ejemplo, se confunde mucho ser alto con dominar el juego aéreo, pero no nos fijamos en cómo se desplaza en una portería o qué manejo tiene de la distancia o cómo se comunica con la defensa. Es un gran problema si solo nos fijamos en la altura. Animo a todo el mundo, primero, a que no juzgue en función del físico, y segundo a valorar más la coordinación, que es lo más importante. Courtois mide dos metros y es coordinado, por ejemplo. Sin coordinación, da igual la altura".

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La conversación continuará en una segunda entrega, en la que profundiza sobre otros momentos clave de su carrera y recuerda cómo era enfrentarse a futbolistas como Leo Messi, Ronaldinho, Ronaldo, Neymar, Kluivert, Figo o Romário, entre tantos otros genios que se han batido con él sobre del campo.