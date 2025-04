Esteban Granero: "La IA está revolucionando el fútbol en todas sus áreas"

Las nuevas tecnologías continúan avanzando a gran velocidad y ganando relevancia en nuestras vidas cotidianas sin siquiera darnos cuenta. Son diversos los sectores en los que la inteligencia artificial ha tenido un impacto significativo, y el fútbol no ha quedado al margen de esta transformación, con un futuro claramente influenciado por ella.

Sobre la irrupción de la IA en el deporte nos habla una de las voces autorizadas. Esteban Granero, exjugador de Real Madrid, Espanyol y Real Sociedad y fundador y CEO de la empresa Olocip (consultoría especializada en el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial en el deporte), atiende a SPORT para analizar de qué forma se aplica en el fútbol y cuáles deben ser los próximos pasos.

¿De dónde surge la idea de dedicarte al desarrollo de la IA en el fútbol y crear Olocip?

Surge de una confluencia natural de mis dos pasiones: el fútbol, que ha sido mi vida, y un interés profundo por la ciencia, los datos y la tecnología, que cultivé durante mis estudios y mi carrera. Como jugador, sentía que muchas decisiones, tanto a nivel de club como en el análisis del juego, se basaban en la intuición o en métricas descriptivas que no contaban toda la historia. Veía un potencial enorme en aplicar rigor científico y modelos predictivos para entender mejor el rendimiento, optimizar decisiones y reducir la incertidumbre. Quería ir más allá del qué pasó y entender el porqué y, sobre todo, predecir qué podría pasar. Olocip nació de esa inquietud de crear herramientas basadas en inteligencia artificial que aportaran objetividad y una nueva capa de conocimiento al fútbol, complementando la experiencia humana que existe en este deporte.

¿Por qué es tan importante la IA en el fútbol?

Porque nos permite pasar de un análisis descriptivo (contar pases, goles, etc.) a uno predictivo y prescriptivo. Nos ayuda a entender el impacto real de las acciones de un jugador en el juego, no solo su frecuencia. Puede valorar objetivamente el rendimiento, identificar talento oculto, predecir la adaptación de un fichaje a un nuevo equipo o liga, e incluso estimar el riesgo de lesión o ayudar a conocer mejor al aficionado. En un deporte donde los márgenes son tan estrechos, tener la capacidad de tomar decisiones más informadas y basadas en evidencia objetiva y no solo en la intuición, supone una ventaja competitiva crucial. La IA no viene a sustituir a nadie, sino a potenciar las capacidades de los profesionales del fútbol: entrenadores, directores deportivos, ojeadores, médicos, directores comerciales…

La inteligencia artificial está revolucionando el fútbol en todas sus áreas: rendimiento, salud, planificación, análisis, gestión… Pero no viene a sustituir a los profesionales, sino a potenciar su trabajo. Su valor está en automatizar tareas, hacer los procesos más rápidos y eficientes, y ofrecer una visión más profunda y objetiva que complemente la experiencia en el campo. La clave está en combinar el conocimiento humano con el poder del dato para tomar mejores decisiones. No es una guerra entre humanos e inteligencia artificial. Todos usamos IA en nuestro día a día sin darnos cuenta, cuando desbloqueamos el móvil con la cara, cuando una plataforma nos recomienda una serie o cuando el GPS calcula la mejor ruta. En el fútbol pasa lo mismo, se trata de aplicar esa tecnología de forma inteligente para tomar mejores decisiones.

Esteban Granero, durante un evento con el Espanyol / RCD Espanyol

El que no se suba a este tren, o al menos se rodee de profesionales capaces de interpretar el dato, entender qué es útil y qué no, se quedará atrás. No se trata de incorporar IA por moda, sino de identificar qué necesita cada club y encontrar las soluciones adecuadas a su contexto. Para eso, hacen falta perfiles dentro de las estructuras que no solo conozcan el juego, sino que sepan analizar las necesidades reales en cuanto a tecnología. Datos + experiencia = más eficiencia, más acierto, más ventaja competitiva.

¿Es difícil implementar la IA en un mundo tan reacio a los cambios como el del fútbol?

Ha habido una curva de aprendizaje, sin duda. El fútbol es un deporte con mucha tradición y donde la experiencia y el 'ojo clínico' tienen un peso enorme, y con razón. Al principio, la principal barrera era el escepticismo o el desconocimiento. Nuestro enfoque siempre ha sido pedagógico, explicar que la inteligencia artificial es una herramienta de apoyo, no un reemplazo. No le decimos a un director deportivo cómo fichar, le damos información objetiva y predictiva para que él tome la mejor decisión posible con más elementos de juicio. Hemos demostrado con resultados tangibles cómo la IA puede ayudar a reducir errores costosos (en fichajes, por ejemplo) o a optimizar el rendimiento. Poco a poco, vemos una apertura mucho mayor. Los clubes se dan cuenta de que quien no adopte estas tecnologías se quedará atrás. Ya no es una cuestión de si se usará la inteligencia artificial, sino de cómo y quién la usará mejor.

¿Con qué clubes/instituciones trabaja Olocip?

Por confidencialidad, no solemos detallar nuestra cartera de clientes completa, pero sí puedo decir que trabajamos con diversos clubes de primer nivel en diferentes países como España, México, Alemania, Portugal, Emiratos Árabes, Colombia, y con federaciones nacionales, agencias de representación y otras instituciones deportivas fuera del fútbol. Nuestro alcance es internacional y abarcamos diferentes necesidades dentro del ecosistema del fútbol. Lo importante es que nuestra metodología es adaptable a las particularidades y objetivos de cada entidad. Como comentaba antes, trabajamos en diversas áreas y nuestra relación con los clubs se va afianzando según empiezan los proyectos. Por ejemplo, con el Espanyol comenzamos trabajando en el área deportiva y posteriormente pasamos a desarrollos en el área de negocio y fan. Lo mismo está pasando con otros clubs como el Cádiz o el Deportivo. Nuestra máxima es democratizar el acceso a la tecnología y adaptarnos a los distintos presupuestos independientemente del poder económico que tenga el club. Esto es clave para que todos puedan crecer y tener las 'mismas' oportunidades.

¿La IA se utiliza para el planteamiento de un partido? ¿O más en temas extradeportivos (como por ejemplo fichajes, etc.)?

Se utiliza en ambos ámbitos, y ahí reside gran parte de su potencial. En el ámbito deportivo/táctico, puede ayudar a preparar un partido analizando al rival, identificando sus puntos débiles, cómo contrarrestar sus fortalezas, o evaluando qué jugadores propios podrían tener mayor impacto según el contexto del partido. También en el análisis pospartido para entender objetivamente qué funcionó y qué no. En el ámbito extradeportivo o estratégico es fundamental en todo el ciclo de vida del jugador: scouting, fichajes, desarrollo, renovaciones, planificación de plantilla... Ambas áreas están interconectadas; por ejemplo, un fichaje (estratégico) debe encajar en un sistema táctico (deportivo). La IA ayuda a alinear estas decisiones.

Olocip colabora con clubes de Primera como el RCD Espanyol / RCD Espanyol

¿Es una colaboración constante con los clubes o solo en determinadas épocas como podrían ser las ventanas de transferencias?

Idealmente, y como mejor funciona, es una colaboración constante. Los mercados de fichajes son periodos de altísima actividad para nuestras herramientas de scouting, pero el valor de la IA se extiende a lo largo de toda la temporada. El análisis de rendimiento es semanal, el análisis de los datos físicos de un jugador es diario, la planificación de plantilla es continua... Buscamos ser un socio tecnológico estratégico para los clubes, integrado en sus procesos diarios y no solo un consultor puntual para los mercados. Por ejemplo, somos el socio tecnológico del Cádiz C.F. y trabajamos en diferentes áreas dentro del club.

Y en tema de lesiones, ¿de qué forma puede la IA llegar a prevenirlas?

Es importante matizar que la inteligencia artificial no previene lesiones por sí sola, pero sí puede ser una herramienta clave para anticiparse a ellas. En nuestro caso, lo que hacemos no es calcular un porcentaje de riesgo, sino identificar anomalías en las métricas individuales de cada jugador (como carga de entrenamiento, recuperación, rendimiento, etc.) que podrían anticipar un posible problema físico. El sistema analiza estos datos en tiempo real y reporta cualquier desviación significativa respecto a la línea base habitual del jugador. Así, el cuerpo técnico y médico puede intervenir de forma temprana para ajustar la carga, hacer seguimiento clínico o aplicar medidas preventivas específicas.

Imagen de un futbolista generada por la Inteligencia Artificial / SPORT

En cuanto a los aficionados, ¿qué puede aportarles la inteligencia artificial?

Muchísimo. La IA puede enriquecer enormemente la experiencia del aficionado. Por ejemplo en retransmisiones deportivas (estadísticas predictivas en tiempo real como probabilidad de marcar un penalti, impacto de un cambio, predicción del resultado basada en el desarrollo del juego...), en cuanto a contenido personalizado (análisis más profundos y objetivos sobre el rendimiento de sus jugadores favoritos o del equipo, más allá de la opinión subjetiva), en Ligas Fantasy (herramientas más sofisticadas para tomar decisiones basadas en predicciones de rendimiento) o en comprensión del juego (ayudar a entender conceptos tácticos complejos o el valor real de jugadores menos mediáticos a través de datos objetivos).

¿Hacia dónde va la IA? ¿Hacia dónde debe evolucionar en el deporte/fútbol? ¿Cuál es el futuro?

El futuro pasa por una integración cada vez más profunda y natural de la IA en todos los procesos de decisión del fútbol. En el futuro veremos análisis en tiempo real más sofisticados (durante los propios partidos para asistir en la toma de decisiones tácticas inmediatas), hiper-personalización (planes de entrenamiento, nutrición y desarrollo totalmente adaptados a las necesidades individuales de cada jugador, basados en IA), scouting aún más eficiente (identificación de talento en etapas más tempranas y en mercados menos explorados, con mayor precisión), democratización (herramientas de IA más accesibles para clubes de menor tamaño, academias y fútbol base) y también veremos mayor interacción con el aficionado (como comentaba antes, experiencias mucho más personalizadas e interactivas).

La evolución debe ir hacia una IA ética, transparente y que sirva como un copiloto inteligente para los profesionales, aumentando sus capacidades sin reemplazarlos. El futuro no es 'ser humano contra máquina', sino 'ser humano con máquina'. La IA se convertirá en una herramienta estándar, y la diferencia la marcará quién sepa utilizarla de forma más inteligente y estratégica para obtener esa ventaja competitiva. Nosotros en Olocip trabajamos cada día para estar a la vanguardia de esa evolución.