Así estaría la clasificación de la Liga sin el VAR tras el Clásico
La ayuda tecnológica fue protagonista en el duelo entre Real Madrid y FC Barcelona
La jornada diez de LaLiga no estuvo exenta de polémica. En un partido lleno de tensión y decisiones controvertidas, el Real Madrid consiguió ampliar su ventaja en la cabeza de la clasificación después de ganar por la mínima al FC Barcelona en el Santiago Bernabéu. Con este triunfo, los blancos se sitúan cinco puntos por encima de los azulgranas en el campeonato liguero.
El Atlético de Madrid asaltó la tercera plaza después de ganar en su visita al Betis, mientras que Villarreal y Espanyol ganaron ante Valencia y Elche, respectivamente, para continuar en la pugna por las posiciones europeas. Por otra parte, el Celta de Vigo consiguió su primera victoria en LaLiga después de superar a Osasuna. Además, Girona y Oviedo siguen en la parte baja de la tabla tras empatar entre ellos en Montilivi.
No fue diferente, y el VAR fue, de nuevo, protagonista en esta décima jornada. Sin ir más lejos, en el duelo entre Real Madrid y FC Barcelona, el colegiado del encuentro, Soto Grado, acudió al monito en tres jugadas diferentes: la anulación del penalti de Lamine sobre Vinicius, el gol en fuera de juego de Mbappé y el penalti por mano de Eric Garcia.
También cobró importancia el VAR en el partido entre Girona y Oviedo, concediendo un penalti para cada equipo, o en el enfrentamiento entre Valencia y Villarreal, con una pena máxima a favor de los de Marcelino. Repasamos cómo estaría la clasificación de la Liga sin el VAR tras haberse disputado la décima jornada del campeonato.
CLASIFICACIÓN REAL TRAS LA SÉPTIMA JORNADA
1. Real Madrid - 27 puntos
2. FC Barcelona - 22 puntos
3. Villarreal - 20 puntos
4. Atlético de Madrid - 19 puntos
5. Espanyol - 18 puntos
6. Betis - 16 puntos
7. Rayo Vallecano - 14 puntos
8. Elche - 14 puntos
9. Athletic Club - 14 puntos
10. Getafe - 14 puntos
11. Sevilla - 11 puntos
12. Alavés - 12 puntos
13. Celta de Vigo - 10 puntos
14. Osasuna - 10 puntos
15. Levante - 9 puntos
16. Mallorca - 9 puntos
17. Real Sociedad - 9 puntos
18. Valencia - 9 puntos
19. Real Oviedo - 7 puntos
20. Girona - 7 puntos
CLASIFICACIÓN SIN VAR TRAS LA DÉCIMA JORNADA
1. Real Madrid - 27 puntos
2. FC Barcelona - 22 puntos
3. Villarreal - 20 puntos
4. Atlético de Madrid - 19 puntos
5. Espanyol - 17 puntos
6. Betis - 16 puntos
7. Elche - 16 puntos
8. Rayo Vallecano - 15 puntos
9. Getafe - 14 puntos
10. Real Sociedad - 13 puntos
11. Sevilla - 12 puntos
12. Alavés - 12 puntos
13. Athletic Club - 10 puntos
14. Osasuna - 10 puntos
15. Mallorca - 10 puntos
16. Celta de Vigo - 9 puntos
17. Valencia - 9 puntos
18. Levante - 8 puntos
19. Real Oviedo - 7 puntos
20. Girona - 7 puntos
