Así estaría la clasificación de LaLiga sin el VAR: 32ª jornada

El Barcelona firmó una remontada de campeón en la jornada 32º LaLiga EA Sports 2024-25 ante el Celta en Montjuïc gracias a un gol de Raphinha desde los once metros en el tiempo de descuento (4-3). Sin embargo, sin el VAR, el equipo culé no habría sumado los tres puntos: Melero López se había 'comido' la clara infracción sobre Dani Olmo.

El Atlético de Madrid buscará los tres puntos esta noche (21:00 horas) ante la UD Las Palmas para seguir en la pelea por la liga hasta la última jornada y el Real Madrid recibirá al Athletic Club en el Santiago Bernabéu este domingo a las 21:00 horas.

Girona y Real Betis cerrarán la jornada 32 el lunes a las 21:00 horas en Montilivi en un partido vital para los catalanes, que no quieren acercarse al desceno, y los andaluces, que sueñan con terminar la competición en 'zona Champions'.

Barcelona: 73 puntos Real Madrid: 66 puntos* Atlético de Madrid: 63 puntos* Athletic Club: 57 puntos* Villarreal: 51 puntos* (dos partidos menos) Betis: 48 puntos* Mallorca: 43 puntos* Celta: 43 puntos Rayo Vallecano: 41 puntos Real Sociedad: 41 puntos* Getafe: 39 puntos Espanyol: 38 puntos* Osasuna: 38 puntos* Valencia: 38 puntos Sevilla: 36 puntos* Girona: 34 puntos* Alavés: 30 puntos* UD Las Palmas: 29 puntos* Leganés: 29 puntos* Real Valladolid: 16 puntos*

*Equipos con un partido pendiente por disputar.

LAS INTERVENCIONES DEL VAR QUE HAN CAMBIADO RESULTADOS

Jornada 3. Villarreal 4-3 Celta (Sin el VAR, 3-3): Hugo Álvarez agarró a Thierno Barry, que cayó dentro del área del Celta. El VAR revisó la imagen y avisó que la acción era penalti y no falta. Dani Parejo no falló desde los once metros en el minuto 100 para sumar los tres puntos.

Jornada 3. Atlético de Madrid 0-0 Espanyol (Sin el VAR, 1-0): Rodrigo Riquelme marcó un gol en el minuto 55 que el VAR, tras revisión, anuló por fuera de juego. De no existir el VAR, el Espanyol se habría ido del Metropolitano con las manos vacías.

Jornada 3. Betis 2-1 Getafe 1 (Sin el VAR, 1-1): Pasada la hora de partido, el VAR se percató de una mano de Luis Milla dentro del área y el árbitro señaló penalti para el Betis que nunca hubiese existido. Giovanni Lo Celso no falló desde los once metros, era el 1-0. De no señalarlo, el cuadro andaluz no habría podido pasar del empate.

Jornada 6. Osasuna 2-1 Las Palmas (Sin el VAR, 1-1): El árbitro pitó una falta de Mika Mármol sobre Ante Budimir, pero el VAR avisó que el agarrón sobre el croata acabó dentro del área y rectificó para pitar penalti. El ariete no falló, era el 1-0, y Osasuna sumó tres puntos en El Sadar.

Jornada 6. Rayo Vallecano 1-1 Atlético de Madrid (Sin el VAR, 0-1): El VAR validó el gol de Isi Palazón, el 1-0 en Vallecas, que había sido mal anulado previamente por un fuera de juego inexistente. De no haber entrado el VAR, el Atlético de Madrid hubiese sumado tres puntos.

Jornada 7. Mallorca 1-0 Real Sociedad (Sin el VAR, 0-0): El VAR avisó de una mano de Ander Barrenetxea dentro del área y el árbitro señaló penalti. Abdón Prats no falló desde los once metros y el Mallorca sumó tres puntos importantes en casa.

Jornada 8. Atlético de Madrid 1-1 Real Madrid (Sin el VAR, 0-1): El VAR fue clave en el derbi madrileño. El partido venía 'calentito', y Busquets Ferrer lo controló bastante bien. Sin embargo, de no ser por el VAR, el Real Madrid hubiese ganado el choque de manera injusta. Ángel Correa puso las tablas en el 90+6, pero el árbitro señaló un fuera de juego inexistente. Finalmente, el fuera e juego semiautomático ratificó la validez del gol.

Jornada 9. Girona 2-1 Athletic (Sin el VAR, 2-2): Un penalti de Paredes a Krejci fue revisado por el VAR, que terminó señalando penalti a favor de los gironins y que Stuani se encargó de transformar.

Jornada 10. Villarreal 1-1 Getafe (Sin el VAR, 1-0): Arambarri marcó un penalti que fue señalado por el VAR tras el agarrón de Albiol dentro del área.

Jornada 11. Mallorca 0-0 Athletic (Sin el VAR, 0-1): El VAR revisó el gol de Nico Williams y confirmó que el balón había salido del campo previo al centro de Iñaki.

Jornada 12. Barcelona 3-1 Espanyol (Sin el VAR, 3-3): Dos goles anulados al Espanyol, el primero a Jofre y el segundo a Tejero, sirvieron para que el conjunto azulgrana se llevara los tres puntos del derbi en Montjuïc.

Jornada 12. Villarreal 1-1 Rayo Vallecano (Sin el VAR, 1-0): Hernández Hernández invalidó el 0-1 de Álvaro García por fuera de juego, pero el VAR lo validó al revisar la acción: estaba en posición correcta-

Jornada 13. Real Sociedad 1-0 Barcelona (Sin el VAR, 1-1): El VAR señaló un fuera de juego mediante el sistema de detección semiautomático en el gol del Lewandowski. Sin embargo, la tecnología pudo haber jugado una mala pasada al cuerpo arbitral ya que la bota del polaco estaba por detrás de la de su defensor, un error descomunal del VAR que ha hecho saltar la polémica por su utilización.

Jornada 14. Las Palmas 2-3 Mallorca (Sin el VAR, 2-2): El VAR avisa al colegiado del partido por una clara peineta de Vedat Muriqi, que acaba siendo expulsado. Sin embargo, previamente, hay una provocación de Mata, al que se le amonesta con una amarilla y se señala un libre indirecto a favor del Mallorca que acaba en el 2-3 obra de Mojica.

Jornada 14. Osasuna 2-2 Villarreal (Sin el VAR, 1-2): Munuera Montero no se percató de un penalti de Albiol sobre Budimir. El croata, en el minuto 20, pudo firmar el 2-0 desde los once metros.

Jornada 15. Villarreal 2-2 Girona (Sin el VAR, 2-3): En el minuto 90, el VAR anuló un gol de Stuani por fuera de juego que ni Ortiz Arias ni sus asistentes habían visto. De haber subido al marcador, con el tanto de Krejci en el 90+7'0, habría ganado el Girona.

Jornada 16. Betis 2-2 Barcelona (Sin el VAR, 1-2): El VAR intervino para señalar un penalti de De Jong que Lo Celso transformó en el 68' para poner el 1-1.

Jornada 18. Valencia 2-2 Alavés (Sin el VAR, 1-2): El VAR avisa de un penalti de Owono sobre Diego López y Rioja empata el choque en el 70' (1-1).

Jornada 21. Sevilla 1-1 Espanyol (Sin el VAR, 2-1): En el minuto 51, el Sevilla igualó el 0-1 de Kumbulla gracias a Badé, pero el VAR detectó falta en el remate sobre Cabrera y decidió anularlo.

Jornada 21. Alavés 1-1 Celta de Vigo (Sin el VAR, 0-1): El VAR notificó una mano de Fran Beltrán dentro del área y Kike García adelantaba a su equipo desde los once metros.

Jornada 23. Real Madrid 1-1 Atlético de Madrid (Sin el VAR, 1-0): El VAR avisó de una falta de Tchouaméni sobre Lino dentro del área y Julián Álvarez transformó el 0-1 desde el punto de penalti.

Jornada 24. Leganés 3-3 Alavés (Sin el VAR, 1-3): En este duelo, el VAR tuvo que intervenir para que se pitasen dos penaltis: uno de Diarra a Nastasic y otro de Sivera a Diego García. Raba se encargó de lanzar -y marcar- ambos.

Jornada 24. Osasuna 1-1 Real Madrid (Sin el VAR, 0-1): Munuera Montero no vio un penalti sobre Budimir y el VAR lo avisó. No falló el croata para iguala el choque.

Jornada 24. Barcelona 1-0 Rayo Vallecano (Sin el VAR, 0-0): El VAR se percató del claro agarrón de Ciss a Iñigo Martínez en un saque de esquina que transformó Lewandowski. Fue el único gol del partido.

Jornada 26. Osasuna 3-3 Valencia (Sin el VAR, 3-2): El VAR concedió un gol a Diego López que había sido anulado por fuera de juego. Era el 0-1 en El Sadar.

Jornada 28. Valladolid 0-1 Celta de Vigo (Sin el VAR, 0-0): El VAR intervino para avisar de una mano de Javi Sánchez dentro del área. Marcos Alonso marcó el único gol del partido desde el punto de penalti.

Jornada 28. Mallorca 2-1 Espanyol (Sin el VAR, 1-1): El VAR avisó que había que repetir el penalti que paró Joan García. Muriqi, a la segunda, demostró que va la vencida.

Jornada 29. Celta 1-1 Las Palmas (Sin el VAR, 1-2): El VAR cometió un error importante en el duelo que dirigió Martínez Munuera en Balaídos al anular un gol claramente legal de Fábio Silva por un fuera de juego inexistente. Consideraron que el delantero escocés, que estaba adelantado por se desentendió de la pelota, provocó un mal despeje de Starfelt que acabó en el gol del portugués.

Jornada 30. Real Madrid 1-2 Valencia (Sin el VAR, 2-2): El VAR tuvo que intervenir para anular un gol en propia meta de Diakhaby por fuera de juego previo de Mbappé, que interfirió en la jugada. Sin el VAR, el Madrid habría sumado un punto injusto contra el cuadro che.

Jornada 30. Villarreal 0-0 Athletic (Sin el VAR, 1-0): El conjunto local habría sido ganador del partido sin el VAR, que se percató de una mano en el gol de Barry, anulado posteriormente.

Jornada 31. Leganés 1-1 Osasuna (Sin el VAR, 1-2): El VAR tuvo que avisar de un fuera de juego para invalidar el gol de Lucas Torró.

Jornada 32. Barcelona 4-3 Celta (Sin el VAR, 3-3): El VAR tuvo que actuar para evitar que el Barça salga perjudicado. Esta vez, avisó a Melero López de un claro contacto de Yoel Lago sobre Dani Olmo dentro del área en el tiempo de descuento. Raphinha no falló desde los once metros para darle el triunfo al equipo de Flick.

LA CLASIFICACIÓN DE LA LIGA 2024-25 SIN EL VAR