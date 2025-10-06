Así estaría la clasificación de la Liga sin el VAR

LaLiga EA Sports sigue su curso y ya se ha disputado la octava jornada al completo. El Real Madrid recupera el liderato tras ganar al Villarreal y aprovechar el tropiezo del FC Barcelona frente al Sevilla, que se sitúa en la sexta posición por detrás de un Atlético de Madrid que empató ante el Celta. El Real Betis vuelve a puestos de Champions tras derrotar a un Espanyol que se desinfla.

La jornada fue bastante movida en relación a los asuntos del VAR. Fueron tres los partidos en los que el videoarbitraje entró para cambiar una decisión: el Athletic-Mallorca, el Espanyol-Real Betis y el Sevilla-FC Barcelona, en este por partida doble.

Cuatro intervenciones decisivas

Alejandro Quintero González no señaló un penalti de Raíllo sobre Iñaki Williams cuando el marcador en el Athletic-Mallorca era de 0-0. Le avisó Del Cerro Grande desde el VAR y el colegiado principal optó por modificar su decisión: "Voy a reanudar con penalti sin tarjeta". De hecho, esa pena máxima fue convertida por el propio Iñaki Williams adelantando al cuadro vasco, que acabaría ganando 2-1.

También acudió al VAR Muñiz Ruiz en el partido entre Sevilla y FC Barcelona. Y lo hizo por partida doble. En primer lugar porque no advirtió un penalti de Ronald Araujo sobre Isaac Romero en el minuto 10, por lo que Del Cerro Grande -que repetía en el VAR- le llamó a la pantalla. Muñiz Ruiz terminó señalando la pena máxima que permitió a Alexis Sánchez adelantar al Sevilla en el marcador.

La segunda intervención del VAR en el Sánchez-Pizjuán tuvo lugar en el minuto 92, ya totalmente intrascendente con el marcador reflejando el 3-1 para los andaluces. Muñiz Ruiz decidió expulsar a Peque con roja directa por una falta que, tras revisión en el VAR, era merecedora solo de cartulina amarilla.

También el VAR fue protagonista horas después en Cornellà-El Prat, en una acción decisiva, pues suponía un penalti para el Espanyol en la última jugada del encuentro que podría haber supuesto el empate a dos. Galech Apezteguía no vio una falta dentro del área de Valentín Gómez sobre Cabrera. Pero sí la vio el VAR. Finalmente no tuvo incidencia en el marcador, pues Javi Puado erró la pena máxima y permitió al Betis llevarse los tres puntos (1-2).

Con estas acciones, sumadas a las que se acumulaban de las siete anteriores jornadas, así estaría la clasificación de la Liga con y sin las intervenciones del VAR.

CLASIFICACIÓN REAL TRAS LA OCTAVA JORNADA

1. Real Madrid - 21 puntos

2. FC Barcelona - 19 puntos

3. Villarreal - 16 puntos

4. Real Betis - 15 puntos

5. Atlético de Madrid - 13 puntos

6. Sevilla - 13 puntos

7. Elche - 13 puntos

8. Athletic - 13 puntos

9. Espanyol - 12 puntos

10. Alavés - 11 puntos

11. Getafe- 11 puntos

12. Osasuna - 10 puntos

13. Levante - 8 puntos

14. Rayo Vallecano - 8 puntos

15. Valencia - 8 puntos

16. Celta - 6 puntos

17. Real Oviedo - 6 puntos

18. Girona - 6 puntos

19. Real Sociedad - 5 puntos

20. Mallorca - 5 puntos

CLASIFICACIÓN SIN VAR TRAS LA OCTAVA JORNADA

1. Real Madrid - 21 puntos

2. FC Barcelona - 19 puntos

3. Real Betis - 17 puntos

4. Villarreal - 16 puntos

5. Elche - 15 puntos

6. Atlético de Madrid - 13 puntos

7. Sevilla - 12 puntos

8. Alavés - 11 puntos

9. Espanyol - 11 puntos

10. Getafe - 11 puntos

11. Osasuna - 10 puntos

12. Athletic - 9 puntos

13. Rayo Vallecano - 9 puntos

14. Valencia - 8 puntos

15. Levante - 7 puntos

16. Real Sociedad - 7 puntos

17. Celta - 6 puntos

18. Mallorca - 6 puntos

19. Real Oviedo - 6 puntos

20. Girona - 6 puntos