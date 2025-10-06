LALIGA EA SPORTS
Así estaría la clasificación de la Liga sin el VAR
La ayuda tecnológica propició tres penaltis para Athletic, Sevilla y Espanyol frente a Mallorca, Barça y Betis, respectivamente; además, el VAR ayudó a que Peque no fuera expulsado
LaLiga EA Sports sigue su curso y ya se ha disputado la octava jornada al completo. El Real Madrid recupera el liderato tras ganar al Villarreal y aprovechar el tropiezo del FC Barcelona frente al Sevilla, que se sitúa en la sexta posición por detrás de un Atlético de Madrid que empató ante el Celta. El Real Betis vuelve a puestos de Champions tras derrotar a un Espanyol que se desinfla.
La jornada fue bastante movida en relación a los asuntos del VAR. Fueron tres los partidos en los que el videoarbitraje entró para cambiar una decisión: el Athletic-Mallorca, el Espanyol-Real Betis y el Sevilla-FC Barcelona, en este por partida doble.
Cuatro intervenciones decisivas
Alejandro Quintero González no señaló un penalti de Raíllo sobre Iñaki Williams cuando el marcador en el Athletic-Mallorca era de 0-0. Le avisó Del Cerro Grande desde el VAR y el colegiado principal optó por modificar su decisión: "Voy a reanudar con penalti sin tarjeta". De hecho, esa pena máxima fue convertida por el propio Iñaki Williams adelantando al cuadro vasco, que acabaría ganando 2-1.
También acudió al VAR Muñiz Ruiz en el partido entre Sevilla y FC Barcelona. Y lo hizo por partida doble. En primer lugar porque no advirtió un penalti de Ronald Araujo sobre Isaac Romero en el minuto 10, por lo que Del Cerro Grande -que repetía en el VAR- le llamó a la pantalla. Muñiz Ruiz terminó señalando la pena máxima que permitió a Alexis Sánchez adelantar al Sevilla en el marcador.
La segunda intervención del VAR en el Sánchez-Pizjuán tuvo lugar en el minuto 92, ya totalmente intrascendente con el marcador reflejando el 3-1 para los andaluces. Muñiz Ruiz decidió expulsar a Peque con roja directa por una falta que, tras revisión en el VAR, era merecedora solo de cartulina amarilla.
También el VAR fue protagonista horas después en Cornellà-El Prat, en una acción decisiva, pues suponía un penalti para el Espanyol en la última jugada del encuentro que podría haber supuesto el empate a dos. Galech Apezteguía no vio una falta dentro del área de Valentín Gómez sobre Cabrera. Pero sí la vio el VAR. Finalmente no tuvo incidencia en el marcador, pues Javi Puado erró la pena máxima y permitió al Betis llevarse los tres puntos (1-2).
Con estas acciones, sumadas a las que se acumulaban de las siete anteriores jornadas, así estaría la clasificación de la Liga con y sin las intervenciones del VAR.
CLASIFICACIÓN REAL TRAS LA OCTAVA JORNADA
1. Real Madrid - 21 puntos
2. FC Barcelona - 19 puntos
3. Villarreal - 16 puntos
4. Real Betis - 15 puntos
5. Atlético de Madrid - 13 puntos
6. Sevilla - 13 puntos
7. Elche - 13 puntos
8. Athletic - 13 puntos
9. Espanyol - 12 puntos
10. Alavés - 11 puntos
11. Getafe- 11 puntos
12. Osasuna - 10 puntos
13. Levante - 8 puntos
14. Rayo Vallecano - 8 puntos
15. Valencia - 8 puntos
16. Celta - 6 puntos
17. Real Oviedo - 6 puntos
18. Girona - 6 puntos
19. Real Sociedad - 5 puntos
20. Mallorca - 5 puntos
CLASIFICACIÓN SIN VAR TRAS LA OCTAVA JORNADA
1. Real Madrid - 21 puntos
2. FC Barcelona - 19 puntos
3. Real Betis - 17 puntos
4. Villarreal - 16 puntos
5. Elche - 15 puntos
6. Atlético de Madrid - 13 puntos
7. Sevilla - 12 puntos
8. Alavés - 11 puntos
9. Espanyol - 11 puntos
10. Getafe - 11 puntos
11. Osasuna - 10 puntos
12. Athletic - 9 puntos
13. Rayo Vallecano - 9 puntos
14. Valencia - 8 puntos
15. Levante - 7 puntos
16. Real Sociedad - 7 puntos
17. Celta - 6 puntos
18. Mallorca - 6 puntos
19. Real Oviedo - 6 puntos
20. Girona - 6 puntos
