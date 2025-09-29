Así estaría la clasificación de LaLiga sin el VAR

LaLiga EA Sports sigue su curso y ya se ha disputado la séptima jornada casi en su totalidad. El Valencia-Oviedo, dispuesto para este lunes, se disputará finalmente el martes por prevención debido a fuertes lluvias, dejando entonces nueve partidos ya jugados entre viernes, sábado y domingo.

La jornada pasó bastante tranquila en relación a los asuntos del VAR. En un partido entró para cambiar una decisión: Guillermo Cuadra no advirtió un penalti por manos de Carlos Domínguez en el Elche-Celta, partido que igualaban hasta ese momento. Rafa Mir, sin embargo, no marcó, siendo su disparo retenido por el portero Radu. No obstante, el conjunto ilicitano terminó imponiéndose a los vigueses con un tanto sobre el final para los de Eder Sarabia (2-1).

También acudió al VAR Alberola Rojas durante el derbi Atlético-Real Madrid (5-2), marcado por la 'manita' del conjunto colchonero. Unas manos de Clement Lenglet fueron el motivo para que el colegiado revisara la acción y anulara el tanto de los rojiblancos, que aún así golearon al eterno rival merengue. Con estas acciones, sumadas a las que se acumulaban de las seis anteriores jornadas, así estaría la clasificación de la Liga sin las intervenciones del VAR.

CLASIFICACIÓN REAL TRAS LA SÉPTIMA JORNADA

1. Barcelona - 19 puntos

2. Real Madrid - 18 puntos

3. Villarreal - 16 puntos

4. Elche C. F. - 13 puntos

5. Atlético Madrid - 12 puntos

6. Betis - 12 puntos

7. RCD Espanyol - 12 puntos

8. Getafe - 11 puntos

9. Sevilla - 10 puntos

10. Athletic - 10 puntos

11. Alavés - 8 puntos

12. Valencia C. F. - 8 puntos (-1 partido)

13. Osasuna - 7 puntos

14. Levante - 5 puntos

15. Rayo Vallecano - 5 puntos

16. Celta de Vigo - 5 puntos

17. Real Sociedad - 5 puntos

18. R.C.D. Mallorca - 5 puntos

19. Real Oviedo - 3 puntos (-1 partido)

20. Girona - 3 puntos

CLASIFICACIÓN SIN VAR TRAS LA SÉPTIMA JORNADA

1. Barcelona - 19 puntos

2. Real Madrid - 18 puntos

3. Villarreal - 16 puntos

4. Elche C. F. - 15 puntos

5. Betis - 14 puntos

6. Atlético Madrid - 12 puntos

7. RCD Espanyol - 11 puntos

8. Getafe - 11 puntos

9. Sevilla - 9 puntos

10. Athletic - 8 puntos

11. Alavés - 8 puntos

12. Valencia C. F. - 8 puntos (-1 partido)

13. Osasuna - 7 puntos

14. Real Sociedad - 7 puntos

15. Celta de Vigo - 6 puntos

16. Rayo Vallecano - 6 puntos

17. R.C.D. Mallorca - 5 puntos

18. Levante - 4 puntos

19. Real Oviedo - 3 puntos (-1 partido)

20. Girona - 3 puntos