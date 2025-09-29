LALIGA EA SPORTS
Así estaría la clasificación de LaLiga sin el VAR
La ayuda tecnológica propició un penalti Elche sobre el Celta de Vigo en el Martínez Valero, pero no incidió directamente en el marcador
LaLiga EA Sports sigue su curso y ya se ha disputado la séptima jornada casi en su totalidad. El Valencia-Oviedo, dispuesto para este lunes, se disputará finalmente el martes por prevención debido a fuertes lluvias, dejando entonces nueve partidos ya jugados entre viernes, sábado y domingo.
La jornada pasó bastante tranquila en relación a los asuntos del VAR. En un partido entró para cambiar una decisión: Guillermo Cuadra no advirtió un penalti por manos de Carlos Domínguez en el Elche-Celta, partido que igualaban hasta ese momento. Rafa Mir, sin embargo, no marcó, siendo su disparo retenido por el portero Radu. No obstante, el conjunto ilicitano terminó imponiéndose a los vigueses con un tanto sobre el final para los de Eder Sarabia (2-1).
También acudió al VAR Alberola Rojas durante el derbi Atlético-Real Madrid (5-2), marcado por la 'manita' del conjunto colchonero. Unas manos de Clement Lenglet fueron el motivo para que el colegiado revisara la acción y anulara el tanto de los rojiblancos, que aún así golearon al eterno rival merengue. Con estas acciones, sumadas a las que se acumulaban de las seis anteriores jornadas, así estaría la clasificación de la Liga sin las intervenciones del VAR.
CLASIFICACIÓN REAL TRAS LA SÉPTIMA JORNADA
1. Barcelona - 19 puntos
2. Real Madrid - 18 puntos
3. Villarreal - 16 puntos
4. Elche C. F. - 13 puntos
5. Atlético Madrid - 12 puntos
6. Betis - 12 puntos
7. RCD Espanyol - 12 puntos
8. Getafe - 11 puntos
9. Sevilla - 10 puntos
10. Athletic - 10 puntos
11. Alavés - 8 puntos
12. Valencia C. F. - 8 puntos (-1 partido)
13. Osasuna - 7 puntos
14. Levante - 5 puntos
15. Rayo Vallecano - 5 puntos
16. Celta de Vigo - 5 puntos
17. Real Sociedad - 5 puntos
18. R.C.D. Mallorca - 5 puntos
19. Real Oviedo - 3 puntos (-1 partido)
20. Girona - 3 puntos
CLASIFICACIÓN SIN VAR TRAS LA SÉPTIMA JORNADA
1. Barcelona - 19 puntos
2. Real Madrid - 18 puntos
3. Villarreal - 16 puntos
4. Elche C. F. - 15 puntos
5. Betis - 14 puntos
6. Atlético Madrid - 12 puntos
7. RCD Espanyol - 11 puntos
8. Getafe - 11 puntos
9. Sevilla - 9 puntos
10. Athletic - 8 puntos
11. Alavés - 8 puntos
12. Valencia C. F. - 8 puntos (-1 partido)
13. Osasuna - 7 puntos
14. Real Sociedad - 7 puntos
15. Celta de Vigo - 6 puntos
16. Rayo Vallecano - 6 puntos
17. R.C.D. Mallorca - 5 puntos
18. Levante - 4 puntos
19. Real Oviedo - 3 puntos (-1 partido)
20. Girona - 3 puntos
