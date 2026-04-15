Esperanza en Villarreal con Gerard Moreno

Gerard Moreno volvió a disputar los 90 minutos por segunda jornada consecutiva tras más de dos años en la victoria ante el Athletic Club (1-2) en San Mamés. La irregularidad del delantero español dentro de un terreno de juego se debe a las lesiones que lleva acumulando durante años.

El 20/01/24, hace unos 27 meses, Gerard pudo disputar dos partidos consecutivos completos. Desde esas dos jornadas, correspondientes a la 20 (UD Las Palmas) y 21 (RCD Mallorca) de LaLiga en la temporada 23/24, el catalán no había podido acumular dos partidos enteros ininterrumpidos, consecuencia de las lesiones que influyeron en su rendimiento.

Tras los dos últimos encuentros ligueros ante Girona y Athletic Club, Gerard vuelve a ver 'la luz al final del túnel' después de completar ambos partidos completos. Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, colmó de elogios al delantero 'groguet' en la rueda de prensa posterior al partido contra el Athletic.

"Me parece que está a un nivel extraordinario. Hace jugar al equipo cuando el balón sobrepasa a los centrocampistas contrarios, lo que da continuidad al juego. Tiene gol y último pase; juntar todo eso, jugar bien en las diferentes zonas del campo y luego, además, sumar goles, es complicado", explicó el técnico español.

Es tal la mala suerte del emblema y capitán del Villarreal, que sus lesiones desde que forma parte del conjunto del 'submarino amarillo' le han dejado incapacitado durante más de un año, exactamente 415 días. Varias lesiones musculares en el muslo, gemelo, incluso un desgarro miofascial, son algunos de los problemas que ha tenido el catalán durante su etapa en la ciudad valenciana.

El mejor momento de Gerard

Por la temporada 20/21, cuando las lesiones respetaban al español, Gerard consiguió gozar de muchos minutos, en los que disputó 46 encuentros (24 completos) y anotó 30 dianas. Una fantástica temporada que culminó con el trofeo de la Europa League, el primer título en las vitrinas del Villarreal; en la que el español se consagró como historia dentro del club 'groguet'.

El infortunio de las lesiones

Desde entonces, la participación del español en las siguientes campañas se redujo. Algo menos de 50 partidos fueron disputados al completo por el delantero centro desde agosto de 2021 hasta la actualidad. Una cifra asombrosa, teniendo en cuenta que el Villarreal disputó competiciones internacionales durante esos años.

¡Gerard ha vuelto!

A pesar de que la continuidad de Gerard se ha visto truncada en muchas ocasiones por las molestias musculares, el catalán ha aparecido cuando tenía que hacerlo. En la actual temporada suma un partido más (19) que en la pasada y lleva 8 goles, posicionándose como el tercer máximo goleador del conjunto 'groguet', solo por detrás de Mikautadze y Moleiro con 9.

Noticias relacionadas

El 'submarino amarillo' necesita a Gerard para este último tramo de la temporada; mantener los puestos europeos, y quién sabe si sobrepasar al Real Madrid en la tabla, es el objetivo del equipo de Marcelino. Si esta vez el '7' del Villarreal tiene suerte con las lesiones y puede gozar de continuidad durante el final de temporada, podría desempeñar un gran papel en la Liga de Campeones de la siguiente campaña, que hasta el momento disputaría el Villarreal.