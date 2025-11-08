En directo
LaLiga EA SPORTS
Espanyol - Villarreal, hoy en directo: Goles, resumen y resultado del partido de LaLiga EA Sports, en vivo
Sigue en directo el partido de la Jornada 12 de LaLiga 2025/26 entre el Espanyol y el Villarreal que se disputa en el RCDE Stadium
David Raurell
Sigue en directo el partido del Espanyol ante el Villarereal en SPORT.
¡Arranca el partido!
La primera posesión del encuentro es para el Villarreal CF
Saltan los jugadores al terreno de juego a falta de dos minutos para las 21:00 horas.
Los futbolistas pericos están acompañados por once perros para promover la adopción de los animales de compañía de Barcelona
¡Cuenta atrás!
¡Tan solo quedan cinco minutos para que arranque el encuentro en Cornellà El Prat!
Sepan que el colegiado del partido será Hernández Hernández
Los elegidos por Marcelino
Y este es el XI del Villarreal en el RCDE Stadium:
Luiz Júnior; Pau Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga, Pedraza; Buchanan, Thomas, Comesaña, Moleiro; Gerard Moreno, Oluwaseyi
El XI de Manolo
El Espanyol saldrá de inicio con la siguiente alineación:
Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Salinas; Urko González, Edu Expósito, Pol Lozano; Dolan, Roberto, Pere Milla
Gerard vuelve a casa
El duelo de esta noche también nos dejará el regreso de Gerard Moreno al RCDE Stadium.
El atacante catalán volverá a jugar ante la que fue su afición y, curiosamente, se enfrentará a uno de los entrenadores que lo moldearon en su etapa de formación: Manolo González.
El Submarino amarillo visitará el feudo blanquiazul tras el doloroso tropiezo ante el Pafos en Liga de Campeones.
Los de Marcelino deberán reaccionar tras un complicado encuentro europeo donde el técnico declaró que les había faltado "humildad y respeto"
¡Bienvenidos al RCDE Stadium!
¡Muy buenas noches!
En apenas 30 minutos arrancará un duelo de la zona alta de la tabla entre RCD Espanyol y Villarreal CF.
'Pericos' y 'groguets', sextos y cuartos, buscarán mantenerse en las zonas calientes de la clasificación tras su gran arranque de campeonato.
¡Qué gran noche de fútbol tenemos por delante!
