El Espanyol traspasa a Ian Forns al Betis

Ya es oficial. El RCD Espanyol ha anunciado este jueves el traspaso de Ian Forns al Real Betis. El canterano perico, que estuvo la temporada pasada cedido en el Real Murcia y en el Burgos, pone rumbo a Sevilla para hacerse hueco en el filial del equipo verdiblanco y cerrar una etapa en un club donde aterrizó en 2016 siendo apenas un infantil de primer año.

El lateral izquierdo regresó este verano de su cesión para confirmar que su posición estaba bien cubierta en el Espanyol; con el regreso de Carlos Romero, la llegada de José Salinas y Roger Hinojo como apuesta de futuro del club, el defensa de Cardedeu sabía que no iba a contar con muchos minutos este curso. A pesar de tener contrato hasta 2028, ambas partes entendieron que lo mejor era separar sus caminos con vistas a que el lateral pueda desarrollar su carrera sin limitaciones.

El Betis apuesta por Ian Forns

Ian Forns llegó a debutar con el primer equipo el 6 de enero de 2024 en un partido de Copa del Rey contra el Getafe. Semanas más tarde, el 7 de febrero, disputó su primer partido liguero contra el Levante. Sin embargo, los planes del club blanquiazul tomaron un rumbo distinto; sin opciones en el primer equipo, no se contemplaba la posibilidad de que Ian jugase una temporada en 2ª RFEF con el filial perico, así que se acordó buscar una salida que satisficiese a ambas partes.

Finalmente, ha sido el Real Betis quien ha decidido apostar por el defensa. Ian Forns se incorporará a la disciplina del filial verdiblanco con la perspectiva de poder sumar al primer equipo en algún momento. El acuerdo, como confirma el Espanyol, contempla un porcentaje sobre una futura venta del jugador, así como distintos bonus variables.

La entidad blanquiazul ha querido agradecer a su jugador por el compromiso mostrado durante toda su etapa en el Espanyol. Ian Forns sigue el camino que ya tomaron este verano los Gastón Valles o Kenneth Soler, que a pesar de tener contrato en vigor, el club decidió finalizar su vinculación con la entidad sin apenas contar con oportunidades en el primer equipo.