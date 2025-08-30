Espanyol - Osasuna: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Espanyol y Osasuna se enfrentan este domingo 31 de agosto en el RCDE Stadium en el partido de la Jornada 3 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Espanyol - Osasuna y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Manolo González llegará a la disputa luego de haber empatado con la Real Sociedad (2-2) y derrotado al Atlético de Madrid (2-1), por lo que se ubica en el sexto lugar de la tabla con 4 puntos y +1 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Alessio Lisci registraron una victoria sobre el Valencia (1-0) y una derrota contra el Real Madrid (1-0), de manera que están en el puesto número 10 con 3 puntos y +0 en el diferencial de goles.

Asimismo, cabe destacar que los rojillos llegan con ventaja en sus registros, pues han logrado cinco empates y cuatro victorias en sus últimos nueve partidos. El Osasuna no pierde frente al Espanyol desde 2017, por lo que se presenta como favorito de cara a esta nueva cita liguera.

De igual forma, el Espanyol se prepara para enfrentarse al Mallorca, al Real Madrid, al Valencia y al Girona en las próximas fechas de la liga, mientras que el Osasuna se topará con el Rayo Vallecano, el Villarreal, el Elche y el Betis.

HORARIO DEL ESPANYOL - OSASUNA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Espanyol y Osasuna, correspondiente a la Jornada 3 de LaLiga EA Sports, se disputa este domingo 31 de agosto a las 19:30 (CET) en España.

DÓNDE VER ESPANYOL - OSASUNA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Espanyol y Osasuna se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.