Espanyol - Mallorca: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

A qué hora y dónde ver el Espanyol - Mallorca de LaLiga EA Sports

El Espanyol ha tenido un inicio de campaña invicto con dos victorias y un empate

Ronald Goncalves

Espanyol y Mallorca se enfrentan este lunes 15 de septiembre en el RCDE Stadium en el partido de la Jornada 4 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Espanyol - Mallorca y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Manolo González llegará a la disputa luego de haber derrotado al Osasuna (1-0), empatado con la Real Sociedad (2-2) y derrotado al Atlético de Madrid (2-1), por lo que se ubica en el sexto lugar de la tabla con 7 puntos y +2 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Jagoba Arrasate registraron una derrota contra el Real Madrid (2-1), un empate con el Celta de Vigo (1-1) y una derrota contra el Barcelona (3-0), de manera que están en el puesto número 18 con 1 punto y -4 en el diferencial de goles.

Asimismo, cabe destacar que ambos conjuntos llegan con resultados muy similares, pues cada uno aúna tres victorias y un empate en sus últimos enfrentamientos, aunque con rendimientos diferentes en lo que a la actual campaña se refiere.

De igual forma, el Espanyol se prepara para enfrentarse al Real Madrid, al Valencia, al Girona y al Betis en las próximas fechas de la liga, mientras que el Mallorca se topará con el Atlético de Madrid, la Real Sociedad, el Deportivo Alavés y el Athletic Club.

HORARIO DEL ESPANYOL - MALLORCA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Espanyol y Mallorca, correspondiente a la Jornada 4 de LaLiga EA Sports, se disputa este lunes 15 de septiembre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER ESPANYOL - MALLORCA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Espanyol y Mallorca se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

