En directo
LALIGA EA SPORTS
Espanyol - Levante, en directo: sigue el partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports, en vivo hoy
LaLiga EA Sports 2026/27 debuta en el RCD Stadium en el partido entre el Espanyol y el Levante
Isaac Fandos
El Espanyol recibe al Levante en la primera jornada de LaLiga EA Sports 2026/27. Sigue el partido en directo en SPORT.
Minuto de silencio
En memoria de las victimas del terremoto en Colombia. Descansen en paz.
Pasamanos
Todo listo ya en el RCDE Stadium para que inicie la temporada 2026-2027.
Música
A todo volumen. Y empieza el himno del Espanyol, los jugadores saltan al terreno de juego.
Se retiran
Los jugadores al túnel de vestuarios. Finalizan los calentamientos de ambos conjuntos. En menos de diez minutos dará inicio el encuentro.
¿Qué veremos?
La versión del Espanyol de la primera vuelta 25-26, que fue excelente, o la de la segunda, que fue de suspenso claro.
Ambiente
Se espera buena entrada en el RCDE Stadium. Bastante afluencia de público a veinte minutos del inicio liguero en Cataluña.
XI Visitante
Sorpresa en los de Luis Castro, con Etta Eyong en el banquillo cuando se le esperaba ocupando el 9.
XI local
Manolo González apuesta para el debut por un once con dos únicas novedades respecto el pasado curso: Unai Núñez y Alex Calatrava.
Bienvenidos
Buenas tardes a todos. Les saludamos desde el RCDE Stadium, donde el Espanyol recibe al Levante en un duelo de la primera jornada del campeonato de Liga.
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