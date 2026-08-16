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Espanyol - Levante, en directo: sigue el partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports, en vivo hoy

LaLiga EA Sports 2026/27 debuta en el RCD Stadium en el partido entre el Espanyol y el Levante

Roberto Fernández, celebrando su gol con el Espanyol ante el Coventry

Roberto Fernández, celebrando su gol con el Espanyol ante el Coventry / RCD Espanyol

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Isaac Fandos

El Espanyol recibe al Levante en la primera jornada de LaLiga EA Sports 2026/27. Sigue el partido en directo en SPORT.

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