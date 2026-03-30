Espanyol, el "happy team" al que todos pusieron como ejemplo en LaLiga Futures: "Lo primero es disfrutar"

LaLiga Futures, concebida en su última edición recién finalizada como un Mundial sub-12, fue un ejemplo de talento y competitividad, pero también de valores. El fútbol sin los defectos que se acaban arrastrando en categoría sénior: ni una queja por una falta mal pitada ni un ejercicio de simulación. Un deporte limpio en el que el Espanyol se situó al frente del fair play con una propuesta atractiva y alegre.

Sergi Cabré, el timonel de la base blanquiazul

En la fase de grupos, los blanquiazules vencieron al Villarreal (3-0) y al Shanghai Port (2-0), mientras que empataron contra el Valencia (1-1) y frente al Barça en el derbi (1-1). Pasaron como segundos de grupo, lo que les emparejó con el Betis, a la postre ganador de un torneo que dominó de cabo a rabo. Sin embargo, el equipo perico trascendió por su juego alegre y por una filosofía que contagió al resto de participantes.

Sergi Cabré, entrenador del Espanyol, durante el torneo de LaLiga Futures. / LALIGA

El Espanyol fue el “happy team” (“equipo feliz”), como les pidió en cada charla Sergi Cabré, responsable del Alevín blanquiazul, que destaca por su labor de mentoría con grupos de niños a los que cada vez más se trata como deportistas de élite. “Tenéis que disfrutar y celebrar los goles; solo así podéis llegar lejos en el torneo”, fue la enseñanza fundamental transmitida por el formador espanyolista.

La pasada temporada, el Alevín B que dirigió Sergi Cabré se proclamó campeón de liga con un pleno de victorias (30 de 30) y más de 200 tantos a favor por solo ocho goles encajados. Esta temporada, el tándem que forma con Fran Marín dirige al Infantil B, que milita en un grupo muy disputado en el que rivalizan la Damm, el Barça y L’Hospitalet. Entre sus jugadores está Ángel Aday Álvarez Ortiz, una de las sensaciones del torneo.

Aday, el ‘motorcito’ del Espanyol

Aday no es solo reconocible en el campo por su melena rubia, recogida en un moño, sino también por su buen manejo de balón. Se trata de un mediocentro muy aseado, con tendencia, como tantos jugadores que destacan a su edad, a convertirse en un box-to-box. Una característica que explota desde la recuperación hasta la finalización, todo ello con la alegría que llevan de fábrica los blanquiazules.

Aday, jugador del Espanyol, uno de los grandes destacados de LaLiga Futures. / LALIGA

Apenas un par de años en la cantera del Espanyol (fue fichado del Cerdanyola FC) le han bastado para convertirse en una de las grandes apuestas de futuro que moldea Sergi Cabré. El que fuera jugador del Viladecans, Gavà, Can Vidalet o Castelldefels -también en Jijantes, en la Kings League- transmite a sus futbolistas la capacidad para expresarse en el campo, pero dotándoles de una formación propia de categorías superiores.

Así, por ejemplo, los jugadores del Espanyol que compitieron en Brunete recibieron pequeñas sesiones de vídeo para completar la preparación de los partidos. Con este modelo 360, el equipo perico logró alcanzar la final de la pasada Iniesta Cup, donde cayó ante el Real Madrid, pero sin renunciar a la esencia del “happy team” que el resto de participantes -y asistentes- al Mundial sub-12 pusieron como ejemplo.