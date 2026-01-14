El Espanyol-Girona, pionero de una decisión histórica para el fútbol en abierto en España

Espanyol y Girona abren la vigésima jornada de LaLiga EA Sports en un derbi importante para las aspiraciones de ambos equipos. El conjunto blanquiazul llega después de encadenar dos tropiezos, la derrota contra el FC Barcelona y el empate frente al Levante, mientras que los gironins se encuentran en su mejor momento después de sumar dos victorias seguidas (Mallorca y Osasuna).

El enfrentamiento se disputará el próximo viernes en el RCDE Stadium, donde se espera una buena asistencia a pesar del día y la hora del partido. Para los aficionados que no puedan acudir al estadio, hay buenas noticias: después de un período en el que los encuentros de la máxima categoría del fútbol no estaban disponibles sin suscripción ni a través de plataformas digitales, la televisión en abierto volverá a emitir partidos de Primera División.

De esta manera, La Liga EA Sports vuelve a estar al alcance del público general a través de emisiones tradicionales, algo que no ocurría desde la desaparición de algunos de los canales históricos que durante años fue un referente para los seguidores del deporte.

En concreto, Teledeporte será el encargado de traer nuevamente LaLiga EA Sports a la televisión en abierto. El primer partido de esta nueva etapa será el Espanyol - Girona, programado para el viernes 16 a las 21:00 horas, y se podrá disfrutar directamente, sin necesidad de registrarse ni contar con suscripción.

Con este regreso a la televisión en abierto, los aficionados del fútbol español tendrán la oportunidad de seguir uno de los derbis más esperados de la temporada, disfrutando del espectáculo y la emoción de LaLiga EA Sports desde casa. Sin duda, un impulso tanto para la afición como para la visibilidad del fútbol español, que recupera un canal de acceso libre para acercar los grandes partidos a todos los públicos.