En directo
LaLiga EA SPORTS
Espanyol - Elche, hoy en directo: LaLiga EA Sports, en vivo
Sigue en directo el partido de la Jornada 10 de LaLiga 2025/26 entre el Espanyol y el Elche que se disputa en El RCD Stadium
Xavier Zapater
Sigue en directo el partido del Espanyol ante el Elche en SPORT.
DUELO DIRECTO EN EL RCDE STADIUM
El encuentro de esta tarde enfrenta a dos de los equipos revelación en este arranque liguero. Espanyol y Elche están superando las expectativas de muchos en el primer tramo de competición y ambos están lejos del descenso. El conjunto blanquiazul es sexto en la tabla, con 15 puntos, mientras que los ilicitanos son séptimos, con 14.
¡Tenemos un partidazo por delante!
UN PARTIDO DE CELEBRACIÓN PARA EL ESPANYOL
Como decíamos, el de hoy no es un partido más para el conjunto perico. El RCD Espanyol cumple 125 años de historia el próximo martes 28 de octubre y el club ha preparado distintas celebraciones para el encuentro de esta tarde. Un día de celebración para toda su afición.
¿Podrán completar la fiesta con una victoria ante el Elche?
EL ONCE DEL ELCHE
Por parte del Elche, vuelve a la titularidad Affengruber en el eje de la zaga, tras cumplir sanción. Estos son los once elegidos por Eder Sarabia en su visita al RCDE Stadium:
¡ALINEACIÓN DEL ESPANYOL!
Alguna pequeña sorpresa en el once del Espanyol. Jofre Carreras parte de inicio en el conjunto blanquiazul, mientras que Dolan esperará su turno en el banquillo. Recuerden que Javi Puado sigue siendo baja por lesión.
Esta es la alineación que presenta Manolo González:
¡BIENVENID@S AL DIRECTO!
¡Buenas tardes! A pocos días de su 125 aniversario, el Espanyol recibe al Elche en la décima jornada de La Liga. Los de Manolo González quieren seguir mirando hacia arriba en la clasificación y para ello deberán ganar a una de las revelaciones de la temporada.
El encuentro arrancará en apenas 30 minutos (16:15 horas)...¡Vamos con las alineaciones!
