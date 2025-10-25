Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

LaLiga EA SPORTS

Espanyol - Elche, hoy en directo: LaLiga EA Sports, en vivo

Sigue en directo el partido de la Jornada 10 de LaLiga 2025/26 entre el Espanyol y el Elche que se disputa en El RCD Stadium

Oviedo y Espanyol se vieron las caras el pasado viernes

Oviedo y Espanyol se vieron las caras el pasado viernes / Paco Paredes

Xavier Zapater

Sigue en directo el partido del Espanyol ante el Elche en SPORT.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas