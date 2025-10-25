Espanyol - Elche, hoy en directo: LaLiga EA Sports, en vivo

UN PARTIDO DE CELEBRACIÓN PARA EL ESPANYOL

Como decíamos, el de hoy no es un partido más para el conjunto perico. El RCD Espanyol cumple 125 años de historia el próximo martes 28 de octubre y el club ha preparado distintas celebraciones para el encuentro de esta tarde. Un día de celebración para toda su afición.

¿Podrán completar la fiesta con una victoria ante el Elche?