El Espanyol desvela la cifra por la que Braithwaite puede dejar el club

En plena celebración por el ascenso logrado ante el Oviedo, Martín Braithwaite habló sobre su futuro y dejó claro que no está nada contento con la oferta de renovación que le ofreció el club, de hecho la considera como "una falta de respeto". Ahora, Mao Ye, director general del Espanyol, ha manifestado para Rac1 que el jugador cuenta con una cláusula personal, de 600.000 euros, para salir del club antes del 30 de junio.

"Braithwaite tiene un año más de contrato. Ahora se ha ido de vacaciones y no hemos vuelto a hablar del tema. Aunque, el Espanyol siempre hace el máximo esfuerzo dentro de sus posibilidades, no podemos hipotecar el club". Ha empezado diciendo Mao Ye Wu, tras la rajada de su delantero estrella en plena celebración del ascenso a Primera División. "No quiero valorar de forma literal las palabras del jugador, aún tiene contrato, no veo la necesidad de hacerle otra oferta. Tiene una cláusula personal suya, de 600.000 euros. Si los paga, antes de un día concreto, podrá salir del club. Pero él tiene un buen contrato aquí", sentenció.

Por su parte, el delantero danés no sabe en qué equipo jugará la próxima temporada, pero por sus palabras parece estar lejos de volver a defender la camiseta blanquiazul en los campos de LaLiga: "hace un año, el club me hizo una oferta de renovación que fue una falta de respeto. A ver si quieren que siga aquí... Porque la oferta de hace un año ha demostrado que no confían en mí".

De esta forma, el pichichi de Segunda con 22 goles, tendrá una cláusula bastante asequible para aquellos clubes interesados, como el Getafe. El equipo de Bordalás necesita un delantero tras el final de cesiones como la de Greenwood, al Manchester United, y Latasa, al Madrid, y tras la más que probable salida de Jaime Maita a Las Palmas.

Se espera que este mercado de fichajes sea muy movido para el club perico, ya que el CEO del Espanyol ha acabado su entrevista avisando de que Chen está "volcadísimo" en la preparación de la próxima temporada, a pesar de llevar más de tres años sin viajar a Cornellà para estar con su equipo.