En Directo
LALIGA EA SPORTS
Espanyol - Betis, hoy en directo: LaLiga EA Sports, en vivo
Sigue en directo el partido de la Jornada 8 de LaLiga 2025/26 entre el Espanyol y el Real Betis que se disputa en el RCDE Stadium
Xavier Zapater
ESPANYOL 0-0 BETIS | MIN.7
Providencial Bellerín para despejar a córner un centro interesante de Puado al segundo palo.
Edu Expósito se encargó de lanzar el saque de esquina, pero lo atrapó Pau López.
ESPANYOL 0-0 BETIS | MIN.3
Falta interesante favorable al Espanyol. Roberto es derribado por Natan en una zona peligrosa. Pueden colgar el balón al área.
ESPANYOL 0-0 BETIS | MIN.1
Lo Celso intentaba filtrarle un balón en profundidad al Cucho, pero estuvo rápido Dimitrovic para ir al suelo y atrapar el cuero.
¡COMIEEEENZAAAA EL PARTIDOOOO!
¡RUEEEEDAAAA EL BALÓN EN EL RCDE STADIUM! Arranca el partido entre Espanyol y Betis, con la primera posesión para el conjunto entrenado por Manuel Pellegrini.
SALEN LOS JUGADORES
¡Saltan al terreno de juego los futbolistas de Espanyol y Betis! Prácticamente lleno el RCDE Stadium para vivir un partidazo entre dos de los equipos de la parte alta de la liga en este inicio de temporada.
¡Todo preparado!
¡IMÁGENES DEL CALENTAMIENTO!
Los protagonistas del partido ya están finalizando el calentamiento sobre el césped del RCDE Stadium.
¡Menos de 10 minutos para que empiece a rodar el balón!
MALA RACHA DE RESULTADOS PARA LOS DE MANOLO GONZÁLEZ
Tras un gran arranque de temporada, el Espanyol atraviesa ahora un pequeño bache de resultados. El conjunto perico tan solo ha podido sumar dos puntos de los últimos nueve, y afronta el partido de esta tarde con el objetivo de cambiar esa dinámica.
El Betis, por su parte, ha ganado sus dos últimos encuentros en el campeonato doméstico.
DUELO DIRECTO EN EL RCDE STADIUM
El de hoy es un encuentro muy importante para Espanyol y Betis. Blanquiazules y verdiblancos llegan a esta octava jornada de liga con los mismos puntos (12), y quien sabe si los tres puntos que hay en juego esta tarde pueden ser decisivos a final de temporada.
¡Una victoria impulsaría a cualquiera de los dos conjuntos a puestos europeos!
AMRABAT, BAJA DE ÚLTIMA HORA
Manuel Pellegrini no podrá contar esta tarde con Sofyan Amrabat. El futbolista marroquí sufre una lesión en el recto femoral derecho y su baja se suma a las de Isco, Diego Llorente, Marc Bartra, Deossa y Pablo García. Varias ausencias en el Betis en su visita al feudo perico.
ALINEACIÓN DEL BETIS
Y este es el once de Manuel Pellegrini. El técnico del conjunto verdiblanco introduce siete cambios respecto al partido de su equipo ante el Ludogorets del pasado jueves.
Alineación de gala del Betis para visitar el RCDE Stadium:
