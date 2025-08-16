Espanyol - Atlético de Madrid: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Espanyol y Atlético de Madrid se enfrentan este domingo 17 de agosto en el RCDE Stadium en el partido de la Jornada 1 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Espanyol - Atlético de Madrid y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Manolo González llegará a la disputa luego de haber empatado con el Newcastle (2-2), derrotado al Unión Berlín (1-0), derrotado al Wolfsburgo (1-0) y derrotado al Southampton (1-0) como parte de su gira de amistosos de pretemporada.

Por su parte, los comandados por Diego Simeone registraron una victoria sobre el Newcastle (2-0) y una derrota ante el Porto (1-0) en sus respectivos enfrentamientos de preparación para la campaña actual.

Asimismo, cabe destacar que ambos clubes se encuentran con un historial de disputas bastante parejo, ya que han empatado en las últimas cuatro ocasiones que se han enfrentado. Previo a ello, los colchoneros lograron sumar cuatro victorias en cinco partidos frente a los periquitos, por lo que la longevidad se decanta hacia su favor.

De igual forma, el Espanyol se prepara para enfrentarse a la Real Sociedad, al Osasuna, al Mallorca y al Real Madrid en las próximas fechas de la liga, mientras que el Atlético de Madrid se topará con el Elche, el Deportivo Alavés, el Villarreal y el Mallorca.

HORARIO DEL ESPANYOL - ATLÉTICO DE MADRID DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Espanyol y Atlético de Madrid, correspondiente a la Jornada 1 de LaLiga EA Sports, se disputa este domingo 17 de agosto a las 21:30 (CET) en España.

DÓNDE VER ESPANYOL - ATLÉTICO DE MADRID DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Espanyol y Atlético de Madrid se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga, Movistar Plus+ y Fútbol 1.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.