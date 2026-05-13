Dónde ver el Espanyol - Athletic de LaLiga hoy por TV, online y en directo

RCD Espanyol y Athletic Club se dan cita en el RCDE Stadium hoy miércoles 13 de mayo a las 19:00 horas (CEST) para disputar la jornada 36 de LaLiga EA Sports. Después de una segunda vuelta tétrica en todos los sentidos para los pericos, el equipo de Manolo González está obligado a ganar si no quiere caer al abismo del descenso a falta de dos jornadas.

Se podría calificar de pesadilla lo que está viviendo el club blanquiazul estos últimos meses. De estar en posiciones de Champions a no ganar un solo partido en todo 2026; las urgencias han llegado a Cornellà y el equipo no tiene margen de error de ahora en adelante. Cada partido es una final, pues caer a Segunda División esta temporada sería unas de las catástrofes más importantes de la historia del Espanyol.

Manolo González, entrenador del Espanyol / RCDE

Recibirán al Athletic Club en el RCDE Stadium, un equipo también obligado a ganar si quieren apurar sus opciones de competiciones europeas. Los bilbaínos quieren volver a Europa en los últimos partidos de Ernesto Valverde como entrenador perico, aunque para hacerlo deberán empezar por ganar al Espanyol este miércoles en Cornellà. Un partido de urgencias máximas para ambos, que están obligados a ganar para cumplir con sus objetivos.

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