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Espanyol - Athletic Club, en directo: sigue el partido de la Liga EA Sports, hoy en vivo, con el descenso en juego

Sigue en directo el partido entre el RCD Espanyol y el Athletic Club de Bilbao de la jornada 36 de LaLiga en el RCDE Stadium

El jugador del Espanyol Rubén Sánchez en una acción ante el jugador del Athletic, Adama Boiro

El jugador del Espanyol Rubén Sánchez en una acción ante el jugador del Athletic, Adama Boiro / Alejandro García / EFE

Albert de Gregorio Perpiñá

Última hora y resultado en vivo del partido de LaLiga entre Espanyol y Atheltic Club.

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