Espanyol - Athletic Club, en directo: sigue el partido de la Liga EA Sports, hoy en vivo, con el descenso en juego

ESPANYOL - ATHLETIC CLUB

Los 'pericos' comenzaron el encuentro imponiendo una intensidad muy alta, ante un Athletic que arrancó algo frío. Sin embargo, a medida que ha ido evolucionando el primer tiempo, los 'leones' se han sentido más cómodos y han dispuesto de las oportunidades más claras. El equipo de Manolo González aprovechó la profundidad de Romero para tener la ocasión más peligrosa, pero necesita una marcha más en el juego.