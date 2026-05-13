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Espanyol - Athletic Club, en directo: sigue el partido de la Liga EA Sports, hoy en vivo, con el descenso en juego
Sigue en directo el partido entre el RCD Espanyol y el Athletic Club de Bilbao de la jornada 36 de LaLiga en el RCDE Stadium
Última hora y resultado en vivo del partido de LaLiga entre Espanyol y Atheltic Club.
ESPANYOL - ATHLETIC CLUB
Los 'pericos' comenzaron el encuentro imponiendo una intensidad muy alta, ante un Athletic que arrancó algo frío. Sin embargo, a medida que ha ido evolucionando el primer tiempo, los 'leones' se han sentido más cómodos y han dispuesto de las oportunidades más claras. El equipo de Manolo González aprovechó la profundidad de Romero para tener la ocasión más peligrosa, pero necesita una marcha más en el juego.
¡DESCAAAANSOO EN CORNELLÁ-EL PRAT!
Final de los primeros 45 minutos en el RCDE Stadium entre el Espanyol y el Athletic Club. Se mantiene el 0-0 inicial en un partido que ha tenido bastantes oportunidades de ambos equipos. Sin embargo, las dos más claras las han tenido los 'leones', que se han topado dos veces con el poste.
ESP 0-0 ATH | MIN. 45+1
¡Al paaalooooo el Athletic!
Y la más clara llega antes del descanso. Prolonga Iñaki Williams y Unai Gómez, deshaciéndose de Riedel, dispara con la zurda. El balón toca en Cabrera y eso hace que vaya directo al palo. El Espanyol necesita el descanso.
ESP 0-0 ATH | MIN. 45
Un minuto de añadido en Cornellá-El Prat.
La parada de Unai Simón ante Carlos Romero
ESP 0-0 ATH | MIN. 43
Momentos de incertidumbre en el RCDE Stadium. El Athletic ha olido sangre y se está volcando hacía la portería 'perica'.
ESP 0-0 ATH | MIN. 42
Providencial El Hilali porque Iñaki se plantaba solo ante Dimitrovic. Que buen envío de 70 metros de Unai Simón.
ESP 0-0 ATH | MIN. 39
¡De la que se libró el Espanyoooool!
Jugada rocambolesca en el área 'perica' tras el lanzamiento desde el córner. Peina Unai Gómez y Urko, en el segundo palo, casi comete un autogol pero su toque lo repele el travesaño. En el rechace, Iñaki vuelve a rematar per Dimitrovic atrapa el cuero. Se salva el Espanyol.
ESP 0-0 ATH | MIN. 37
Se relamía Iñaki Williams después del centro de Galarreta. Riedes providencial mandó el esférico a córner.
ESP 0-0 ATH | MIN. 34
¡Se vienee arriba el RCDE Stadium!
Tras dos despejes de Vivian, el rechace le cayó a Expósito, pero su golpeó tocó en un defensor y se marchó a córner. Aprieta Cornellá-El Prat.
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