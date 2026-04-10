España y LaLiga se meten en un lío: se complica la quinta plaza extra en Champions

La situación de LaLiga y de la Bundesliga en competiciones europeas preocupa y mucho en varios clubs tanto de España como de Alemania. En juego hay ni más ni menos que la famosa quinta plaza extra en Champions de cara a la próxima temporada.

Más allá del beneficio propio para Barça, Atlético, Madrid, Celta, Betis y Rayo, son otros los clubes que no participan en competición europea pero que desean el bien de los equipos españoles para sacar provecho de su situación en la clasificación. La pelea es actualmente con Alemania, que cuenta en Europa con Bayern, Friburgo y Mainz.

LaLiga parecía tenerlo todo de cara tras la disputa de los octavos de final, que supuso la clasificación de todos los equipos españoles que seguían con vida, tanto en la Champions como en la Europa League y la Conference. Mientras, Alemania se venía abajo con la eliminación del Leverkusen, del Dortmund y del Stuttgart.

Se complica el objetivo

El resumen era el siguiente: seis clubes de LaLiga con vida por únicamente tres de la Bundesliga. Pero la ida de los cuartos de final lo ha complicado todo. Principalmente por dos factores: el primero, que Barça y Atlético de Madrid se enfrentan entre ellos y, lógicamente, uno quedará eliminado; y el segundo, el repaso alemán en los enfrentamientos directos contra los españoles.

El Bayern de Múnich fue el primero en dar esperanzas a Alemania tras superar al Real Madrid en el Bernabéu por 1-2. La eliminatoria parece encarrilada, sobre todo teniendo la vuelta en el Allianz Arena. De darse, supondría el avance de un equipo alemán y la eliminación de un español.

Mismo caso sucede en la Europa League, donde Friburgo y Celta se veían las caras en un duelo que se saldó con goleada germana (3-0). Eso sí, los celestes, por muy complicado que lo tengan, disputan la vuelta en Balaídos.

Ventaja escasa

Con todos estos resultados, a los que hay que añadir el empate del Betis en Braga y las victorias del Mainz y del Rayo Vallecano en la Conference League, España ha visto reducida su ventaja con Alemania. LaLiga tiene actualmente 20,906 puntos de coeficiente, mientras que la Bundesliga se le acerca con 20,285 puntos.

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Con una diferencia de tan solo 0,571 puntos de coeficiente, lo que suceda en la vuelta de los cuartos de final de las tres competiciones la próxima semana terminará de decantar la balanza de un lado o de otro, teniendo en cuenta que se suman puntos tanto por victoria como por clasificación.