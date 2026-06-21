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¿Qué equipos suben a Primera División? Así queda el ascenso a LaLiga EA Sports

Consulta qué equipos ascienden a LaLiga EA Sports tras el desenlace de los playoffs de ascendo de LaLiga Hypermotion

David Larrubia celebra el gol definitivo del Málaga ante el Almería.

David Larrubia celebra el gol definitivo del Málaga ante el Almería. / laliga

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Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

La temporada 2025/26 de LaLiga Hypermotion ha echado el cierre. Después de una intensa lucha por las plazas de ascenso, tres equipos han conseguido el billete para competir la próxima campaña en LaLiga EA Sports. Dos de ellos lograron el ascenso directo gracias a su regularidad durante el campeonato, mientras que el tercero ha tenido que superar el exigente camino del playoff.

El Málaga fue el vencedor del playoff de ascenso a Primera tras vencer en la eliminatoria final al Almería

Una vez terminados los playoffs de ascenso, queda definida la nómina de equipos que acompañarán a los mejores clubes del fútbol español la próxima temporada. Racing de Santander y Deportivo de La Coruña ya habían certificado su regreso a Primera División hace semanas a través de la fase regular, mientras que la última plaza se ha decidido en la final del playoff.

Yeremay Hernández. | EFE El jugador del Deportivo Yeremay celebra el segundo gol de su equipo en el partido del Trofeo Teresa Herrera de Fútbol que Deportivo de La Coruña y Le Havre disputan este sábado en el estadio de Riazor. EFE/Moncho Fuentes

Yeremay Hernández, jugador del Deportivo de La Coruña / D. ABELENDA / C. MIRANDA| MONCHO FUENTES / EFE

El Racing de Santander fue el primero en sellar matemáticamente su ascenso después de completar una temporada sobresaliente. Han sido 14 años lejos de la élite del fútbol español, pero el conjunto cántabro vuelve a Primera División después de culminar con éxito su proceso de reconstrucción.

No tardó mucho tampoco en certificar su pase el Deportivo de La Coruña. El histórico conjunto gallego confirmó su regreso a la máxima categoría tras una campaña brillante que le permitió dejar atrás algunos de los años más oscuros de su historia reciente. Desde su caída al fútbol no profesional hasta recuperar su sitio entre los grandes del fútbol español: el Dépor está de vuelta.

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