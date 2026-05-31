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¿Qué equipos suben a Primera División? Así queda el ascenso a LaLiga EA Sports y el descenso a Primera RFEF
Consulta qué ascienden a LaLiga EA Sports y descienden a Primera RFEF tras la jornada 42 de LaLiga Hypermotion
LaLiga Hypermotion se prepara para cerrar el telón de una temporada plagada de emociones. Lo que suceda en la última jornada de competición terminará de definir los cuatro equipos que aspirarán al último billete de ascenso a Primera División y al último de los cuatro desafortunados que perderá la categoría.
El primer equipo en certificar su presencia en la máxima categoría del fútbol español fue el Racing de Santander, que se confirmó como equipo de Primera a falta de dos jornadas para el final. La combinación de su victoria frente al Valladolid y la derrota del Almería a manos de Las Palmas devolvió al conjunto cántabro a la élite tras 14 años de ausencia, una larga 'travesía por el desierto' que les llevó a alternar entre Segunda y la extinta Segunda B antes de experimentar un notable crecimiento que derivó en el tan esperado ascenso.
Una jornada después llegó el turno de otro histórico, el Deportivo de La Coruña. En una situación casi paralela a la del Racing, los blanquiazules tuvieron que aguantar muchos años fuera del foco antes de culminar su esperado regreso, que llegó de la mano de un doblete de Nsongo contra el Real Valladolid (0-2).
El último billete hacia LaLiga EA Sports se repartirá en el play-off, dónde los equipos que han terminado la temporada entre la tercera y la sexta posición de la clasificación se enfrentarán en busca del mismo objetivo. Actualmente estas posiciones pertenecen a Almería, Málaga, Las Palmas y Castellón, pero Burgos y Eibar tienen opción de asaltarlas en la última jornada.
Respecto a la lucha por la salvación, Zaragoza, Cultural Leonesa y Huesca afrontan la jornada final ya descendidos matemáticamente. La cuarta y última posición hacia Primera RFEF se la juegan Mirandés y Leganés en un duelo directo en el que el empate beneficia a los 'pepineros'.
La clasificación de LaLiga Hypermotions en la jornada 42
¿Qué equipos han subido a Primera División?
- Racing de Santander
- Deportivo de La Coruña
- Por determinar
¿Qué equipos han descendido a Primera RFEF?
- Real Zaragoza
- Cultural Leonesa
- Huesca
- Por determinar
- Cucurella, pendiente de Kounde
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