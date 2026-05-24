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¿Qué equipos han subido a Primera División? Así queda el ascenso a LaLiga
Consulta qué equipos ascienden a LaLiga EA Sports tras el desenlace de la jornada 38 de LaLiga EA Sports
LaLiga Hypermotion 2025/26 está a punto de echar el cierre. A falta de solo dos jornadas para el final de la categoría de plata, solamente un equipo tiene el billete asegurado a Primera División, mientras que los otros dos restantes deberán disputarse en las próximas semanas.
El primero en lograr el ascenso de manera directa fue el Racing de Santander. Los racinguistas lograron el billete a la máxima categoría tras ganar en la última jornada al Valladolid, aunque necesitaron la victoria de Las Palmas en casa del Almería para certificar su ascenso. El conjunto cántabro regresa a Primera División tras 14 años de ausencia, un tiempo demasiado largo para un equipo que ha vivido una auténtica travesía por el desierto durante estas últimas temporadas.
Con el billete del Racing asegurado, solamente quedan dos equipos que ascenderán a Primera División. El primero lo hará de manera directa, y quien tiene más números de hacerlo es el Deportivo de La Coruña; si los gallegos vencen al Valladolid en Pucela este domingo y el Almería no gana su partido, lo harán de manera directa a falta de una jornada para el final.
El último club que ascenderá a Primera División lo hará a través de los playoffs, donde cuatro equipos se jugarán el pase a la máxima categoría. Actualmente, Almería, Málaga y Las Palmas tienen la plaza en sus manos, y el último equipo se decidirá entre Castellón, Burgos y Eibar.
La clasificación de LaLiga Hypermotion tras la jornada 41
¿Qué equipos han subido a Primera División?
- Racing de Santander
- Por determinar
- Por determinar
Conocida ya la identidad del primer ascendido, ahora falta por definir a los otros dos equipos que subirán a Primera División al finalizar la temporada. Uno lo hará de manera directa, mientras que el otro deberá hacerlo por el infernal camino de los playoffs.
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